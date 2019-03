U Hrvatskoj je u posljednja tri dana 179 osoba zaraženo noro virusom. Svi su bili u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Iz bolnice poručuju da nema razloga za brigu.

Mučnina, probavne smetnje, povraćanje, povišena temperatura. U ovoj bolnici simptome crijevne infekcije osjetilo je 179 osoba, kako pacijenata tako i djelatnika bolnice. Potvrđeno je da je riječ o norovirusu. Uvedene su posebne mjere.

"Pojačana higijena, čišćenje odjela, higijena ruku, upozoriti pacijente, podsjetiti osoblje na pranje ruku, pacijenti i osoblje koje ima simptome je ostalo kod kuće, pacijenti su zamoljeni da se drže bolesničkih soba, da ne izlaze barem 24 sata po prestanku simptoma", kaže Ivica Šćurić, predsjednik Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija.

U bolnicu je stigla i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, koja je podržala mjere bolnice. Odakle je točno došao virus, ne zna se.

"To je zapravo nemoguće utvrditi. Prvo se pojavila priča da je zaraza krenula iz kuhinje, to apsolutno nije točno što je i potvrđeno. Možda je netko došao, otišao na wc, nije oprao ruke, primio za kvaku i to je već dovoljno da se raširi. Nije uzrok znači bila niti nekakva zagađena voda niti hrana nego jednostavno kontakntim putem se širi najčešće", kaže Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Norovirus je tijekom zimskih i proljetnih mjeseci uobičajena pojava i zato ne treba brinuti, poručuju epidemiolozi.

"Epidemije u zdravstvenim ustanovama su vrlo česte ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zapadnoeuropskim zemljama, u Americi, isto tako i u staračkim domovima i dječjim kolektivima", kaže dr. sc. Bernard Kaić, dr. med. specijalist epidemiologije.

Kod većine oboljelih, u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, simptomi su se smirili. Očekuju da će se norovirus idućih dana potpuno povući.

