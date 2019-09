Još je puno neodgovorenih pitanja oko smrti 19-godišnjaka koji je preminuo u šibenskoj bolnici nakon operacije krajnika. Ministar otkriva da je kod mladića pronađen edem pluća, ali inspekciju još nije poslao. Pitali smo stručnjake što može poći krivo kod ovakvih operacija.

Bolničko povjerenstvo u Šibeniku se detaljno bavi smrću 19-godišnjaka. ''Povjerenstvo je počelo s radom i pregledom medicinske dokumentacije, izvidom i svih okolnosti koje su dovele do neželjenog događaja. Zasad u ovom trenutku ne mogu dati više informacija osim da se nadam da će povjerenstvo nakon kompletnog obdukcijskog nalaza završiti s radom do kraja tjedna'', rekla je ravnateljica OB Šibenik Sanja Jakelić.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izrazio je sućut i otkrio detalje. ''Znači, to je dečko od 19 godina koji je došao na mali zahvat, na tonzilektomiju i operacija je prošla dobro, da bi nakon nekih pola sata išao u arest, reanimacija. Na obdukciji je nađen edem pluća, a što je uzrok, to će tek trebati istraživati'', rekao je ministar.

No, inspekciju još nije poslao u bolnicu. ''Sad oni dolje rade povjerenstvo u bolnici. Analiziraju se rezultati obdukcije. To je edem pluća, to je voda u plućima, a zašto se to dogodilo, to je otvoreno pitanje'', kaže Kujundžić.

Obitelj u kontaktu s bolnicom

Što je pošlo krivo želi znati i obitelj. U kontaktu su, kažu, s bolnicom. Zasad ne žele ništa prejudicirati dok ne dobiju sve odgovore i dokumentaciju iz bolnice

Pri operaciji krajnika najčešća komplikacija je krvarenje, kaže otorinolaringolog Nikola Kolja Poljak iz splitskog KBC-a. ''Postoje anesteziološke komplikacije koje se mogu javiti tijekom operacijskog zahvata, ali i poslije. Nama je najvažnija krvarenje da ga zaustavimo i ona odložena krvarenja koja nastaju 24 sata nakon su također u reviziji. Na taj način sprječavamo krvarenje, dajemo krv, infuziju, podvezujemo veće krvne žile'', objašnja Kolja Poljak. No, tvrdi da su smrtni slučajevi rijetki.

