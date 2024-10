Bolest ih je dovela do ruba, a novac koji trebaju nikako ne stiže: "Ne daj bože da umrem, a ostavio sam ženu i dijete ovako"

Mnogi građani teško ostvaruju svoja prava. Osim što imaju poteškoća kako doći do informacija, suočavaju se i s nerazumijevanjem institucija koje bi im trebale pomoći ili ih uputiti na njihova prava. U nekim slučajevima obrate se medijima jer drugi izlaz ne vide. Takav je i slučaj M.K. (36) iz Šibenika, koji nam se javio jer njegova obitelj jedva spaja kraj s krajem.

M.K. se ozbiljno razbolio prije oko godine dana. Operacija slijepog crijeva ukazala je na nove probleme, a uskoro je slijedila dijagnoza ulceroznog kolitisa i na kraju Chronove bolesti.

"Početkom ove godine sam počeo raditi u skladištu jedne trgovine, ali me stalno boljelo, povraćao sam i imao krvave stolice zbog Chronove bolesti, pa sam morao ići na bolovanje. Imao sam ugovor na neodređeno, uz probni rad od tri mjeseca. No, na jednom zdravstvenom pregledu, prilikom provjere zdravstvene iskaznice, saznao sam da sam dobio otkaz i da više nemam posao. U međuvremenu sam dobio i astmu i apneju", ispričao nam je M.K.

Najljepši životni trenutak, odnosno rođenje djeteta, za ovu je obitelj značio je da se sada moraju još jače boriti.

"U travnju sam dobio dijete i otišao raditi 'na crno'. Radio sam za 600 eura po 12 sati. Počeo sam tražiti posao trgovca za koji sam školovan, ali na liječničkom pregledu su ustanovili da ne mogu taj posao raditi zbog lošeg zdravlja", ispričao je Šibenčanin.

Tročlana obitelj sada živi od porodiljne naknade, a samo za stan mjesečno izdvajaju 550 eura bez režija.

"Liječim se od Chronove bolesti. To je takva bolest s kojom čovjek može dugo živjeti, a može i umrijeti brzo. Cijeli život mi je težak, bio sam u udomiteljskim obiteljima i sad sam se napokon oženio i dobio dijete, ali nitko mi ne daje šansu da radim. Nekretnine i imovinu nemam da bi mi bar malo olakšalo. Ja bih volio za sebe i svoju ženu nešto. Ne daj bože da umrem, a ostavio sam svoje ovako. Sad kad sam krenuo živjeti normalan život i kad bi mi trebala neka pomoć, nema je", otvorio je dušu M.K.

Obitelj je dobila jednokratnu pomoć na koju ima pravo, ali su im objasnili da zbog supruginih primanja drugu pomoć dobiti ne mogu. No, M.K. može dobiti inkluzivni dodatak namijenjen osobama s invaliditetom.

"Zahtjev sam predao i još uvijek čekam. Nalaz mi se pogoršao u međuvremenu, pa sam i to dao, ali to vještačenje se još uvijek čeka. Ne znam koliko ćemo to čekati. Rekli su mi da nikakvih drugih prava nemam. Supruga i kad počne raditi, tih tisuću eura nam neće biti dovoljno", kaže očajni građanin.

U njihovim uvjetima života 550 eura za stanarinu je, govori nam, previše, ali manji stan ne mogu naći jer u turističkim mjestima stanodavci često podstanare isele početkom sezone. Dok je supruga bila trudna morali su promijeniti četiri stana, a s djetetom se ne mogu toliko seliti.

"Ja po noći ne spavam. Bude teško, ali dijete nas drži i borimo se za njega. On uvijek ima sve, prvo njemu sve kupimo, pa što ostane. Žao mi je što sam došao do ovdje. Meni je želja kao i svakom čovjeku krov nad glavom. Nije mi bitno, da mi daju nekretninu i u Lici, ili bilo gdje, uopće mi nije bitno, samo da imamo gdje živjeti i da mogu dijete odgajati jer teško je ovako", zaključio je M.K.

Čeka se odluka Zavoda za vještačenje

O njegovom slučaju poslali smo upit institucijama, a ubrzo je stigao odgovor iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Osim inkluzivnog dodatka, o kojem će odlučiti nalaz vještačenja, obitelj ima pravo i na naknadu za troškove stanovanja.

"Uvidom u evidenciju Hrvatskog zavoda za socijalni rad utvrđeno je da je M. K. dugogodišnji korisnik u sustavu socijalne skrbi gdje ostvaruje prava na sve naknade za koje ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi. Prema informacijama dostupnima nadležnom područnom uredu, gospodinu je priznato i pravo na naknadu za troškove stanovanja", kažu iz Zavoda.

Potvrdili su i da je zahtjev za inkluzivni dodatak podnio krajem lipnja ove godine.

"Zahtjev s dokumentacijom odmah je upućen na tijelo vještačenja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Nakon provedenog vještačenja, područnom uredu dostavit će se Nalaz i mišljenje te će mu se, sukladno zakonskim odredbama, zahtjev odobriti ili odbiti.

Postupci vještačenja u prosjeku traju između 6 mjeseci i godine dana, a moguća su i očekivana odstupanja zbog velikog broja zahtjeva. Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se s danom podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti", odgovorili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr.

