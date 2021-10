Ljudi koji prijeđu pedesetu često govore o tome kao da su ušli u neko nedefinirano razdoblje, prijelazno doba u kojem se sve mijenja, naročito kada je u pitanju zdravlje i briga o njemu. Zapravo, ulaze u sjajne godine i vrijeme pred njima je sve samo ne nedefinirano. Nema potrebe brinuti se, ali treba biti odgovoran i voditi brigu, uživati u svemu što život donosi.

To najbolje zna Bojan Mušćet konzultant i IT analitičar, ujedno i novinar, urednik, publicist, književnik i glazbeni kritičar.

O danima prije i nakon torte s pedeset svjećica, Bojan piše u nastavku.

Voli multitasking, tako je proteklih dana žirirao izbor najbolje svjetske tech inovacije u sklopu CES Innovation Awardsa, svojevrsnog tech Oscara kao jedini predstavnik iz ovog dijela Europe, a sudjeluje i u promotivnim aktivnostima za monografiju „Kad je život bio novi val“, posvećenu magazinu Val koji je uređivao prije više od 30 godina. Razumljivo, u takvim paralelnim slalomima posve nevidljivo nakuplja se i stres što je osjetio i Bojan.

„Ni u najgorim noćnim morama nisam mogao pomisliti da će me prije tri godine pokositi infarkt, onaj najgori, tzv. widowmaker koji preživi samo 20 posto pogođenih. To mi se dogodilo samo pola dana nakon što sam odradio rutinski dvosatni trening na Maksimiru. Nije mi bilo jasno zašto me je pogodio infarkt s obzirom na aktivan sportski život i to me je dodatno užasavalo jer sam shvatio da zdrav život ipak ne može biti garancija za zaobilaženje teških bolesti, osobito ne nakon pola stoljeća života.“

O svojoj situaciji Bojan nastavlja: „Razlozi su pronađeni u obiteljskoj anamnezi i vjerojatno nakupljenom stresu koji nije baš kroz znoj sasvim otišao na treninzima i utrkama. Isto tako, raširilo se i mišljenje da je srce izdržalo taj iznenadni snažan udar zahvaljujući svim intenzivnim sportskim naporima koje sam imao u proteklom razdoblju.

Nakon inicijalnog boravka u bolnici, shvatio sam da me je ta situacija koštala ne samo zdravlja, nego i novaca, naime, nisam imao dopunsko osiguranje. Trebao sam ozbiljnije shvatiti upozorenja da nakon pedesete godine slijede neka nova pravila i počastiti se dopunskim osiguranjem.“

„Po izlasku iz bolnice odmah sam ga ugovorio i time uštedio iznose za mnoge lijekove i terapije koje su uslijedile, ali i za tri dodatna boravka u bolnici zbog naknadnih srčanih komplikacija. Stekao sam nova zdravstvena saznanja, dodatno učvrstivši uvjerenje da se ne želim vratiti na bolnički puni pansion.“

PR Foto: PR

Bojanov drugačiji odnos prema zdravlju

Nakon završetka bolovanja promijenio sam moju percepciju odnosa prema zdravlju. Ne, nisam preko noći postao makrobiotičar i yoga praktičar uz prigodnu hipohondriju odbacivši sve što bi moglo i mirisati na nezdravo. Odlučio sam, međutim, početi primjenjivati neka načela.

Ključ je u umjerenosti

To znači da nikakva radikalna rješenja dugoročno neće rezultirati uspjehom. Dakle, prehrana je temeljena na mediteranskoj kuhinji, rekreacija više ne podrazumijeva duge pruge nego kombinaciju hodanja i laganog trčanja, a mindfulness i neke meditativne tehnike svakako su pridonijele minimalizaciji stresa. Pritom se nisam sasvim odrekao nekih gastronomskih užitaka niti sam odlučio početi živjeti pod staklenim zvonom.

Aktivan svaki dan

Na dnevnoj bazi nastojim i dalje imati korisne tjelesne aktivnosti: hodam, trčim i bicikliram, uz jutarnje parterne vježbe. Ovdje je kontinuitet najbitniji, na taj način jačam krvne žile, popravljam protok kisika kroz tijelo i tlak držim u poželjnim vrijednostima. Nisam se odrekao ni utrka koje zaista volim: od infarkta sam završio nekoliko 5-kilometarskih natjecanja.

Sve u dogovoru s liječnicima

Kako bih mogao optimalno funkcionirati, onda se na svaki neuobičajeni signal organizma posavjetujem sa svojom liječnicom opće prakse, a onda i idem na specijalistički pregled provjeriti o čemu je riječ. Jednostavno, više nemam taj juvenilni luksuz samopregleda i zaključka: sve je lako kad si mlad, svako odijelo dobro ti stoji, ma svaka rana manje boli. Također, redovito idem i na sistematske preglede, svjestan da bi se, bez obzira što nema simptoma, mogao registrirati neki višak: kolesterola, dioptrije, glukoze…

Bez obzira na trening, prehranu i mentalnu kondiciju, bolesti samo čekaju da nas iznenade, ja imam jednu brigu manje!

Uostalom, redovito servisiramo automobile, bicikle, klima-uređaje, plinske instalacije i druge stvari kako bi mogle biti funkcionalne. Tako je i s našim organizmom, valja ga redovito provjeravati, servisirati i po potrebi popraviti kako bi nam dugo bio funkcionalan.

Za razliku od navedenih stvari organizam ne možemo zamijeniti boljom i novijom inačicom.