Ovaj hrvatski grad traži pedijatre, nudi im veliku nagradu

Program financijskih potpora liječnicima kojim se novim pedijatrima u prvoj godini rada nudi do 7000 eura neto usvojen je u ponedjeljak jednoglasno na sjednici Gradskog vijeća Bjelovara s ciljem ublažavanja manjka liječnika u gradu.

Programom su predviđene tri mjere. Prva je namijenjena novim pedijatrima koji se zapošljavaju u bolnici ili domu zdravlja te im omogućuje do 7000 eura neto u prvoj godini, 3500 eura u drugoj i 2300 eura u trećoj godini rada. Uvjet je ostanak u radnom odnosu barem godinu dana, u protivnom se dio novca vraća.

Druga mjera odnosi se na pedijatre koji već rade u sustavu i imaju više od 950 upisanih pacijenata, iznad propisanog standarda, kojima pripada 3500 eura neto godišnje. Trećom mjerom nagrađuju se liječnici opće i obiteljske medicine s više od 1700 upisanih pacijenata, koji mogu ostvariti 1500 eura neto godišnje.

Potpore će se dodjeljivati na temelju javnog poziva, a sredstva su osigurana u gradskom proračunu. Poreze i doprinose plaća Grad, tako da liječnicima pripada netoiznos.

Programom se želi ublažiti problem manjka liječnika, s kojim se Bjelovar bori duže vrijeme.

Da situacija na pedijatriji nije laka, potvrdila je i ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković, koja je istaknula da sustav funkcionira ponajviše zahvaljujući kolegama koji uskaču u dežurstva.

Gradski program dio je zajedničkog paketa mjera koji provode Grad i Bjelovarsko-bilogorska županija. Županija je u proračunu za ovu godinu osigurala 250.000 eura za mjere kojima se žele zadržati postojeći i privući novi liječnici i medicinsko osoblje.

Već nekoliko godina provodi subvencioniranje kamata na stambene kredite, sufinanciranje troškova podstanarstva te stručno usavršavanje i doškolovanje zdravstvenih djelatnika.