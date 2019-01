Nakon Ilije Ćorića u vrlo kratkom roku HSS je ostao bez još jednog člana. I Mladen Madjer otišao je Milanu Bandiću. HSS je tako spao na svega četiri saborska zastupnika. No tu priči nije kraj - Krešo Beljak sve je prijavio USKOKU.

Sve se češće Državnom odvjetništvu podnose prijave zbog sumnje o političku korupciju. Reporter DnevNika NoveTV Andrija Jaraka o ovoj je problematici razgovarao s bivšim ravnateljem USKOK-a Željkom Žganjerom.

Do sada je samo jedna prijava rezultirala pravomoćnom sudskom presudom i to ona protiv Željka Sabe, bivšeg vukovarskog gradonačelnika i to zbog pokušaja podmićivanja dvoje gradskih vijećnika. Često svjedočimo optužbama za rimanje i davanje mita, za političku trgovinu i to od općinskih vijeća pa sve do samog sabora.

Kako se saznaje, USKOK će ovu prijavu vrlo ozbiljno uzeti u razmatranje. O svemu je više rekao bivši ravnatelj USKOK-a Žganjer.

Zbog čega je tako teško dokazati korupciju?

Teško je korupciju dokazati jer trebate vjerojatnim učiniti to da je neka osoba ostvarila obilježja kaznenog djela, tj. da je prihvatila neku ponudu dara. Da je prihvatila obećanje da će joj nešto biti dato, učinjeno, plaćeno da bi napravila nešto što ne smije napraviti ili da propusti napraviti ono što je dužna napraviti.

Podnose li se ove prijave nekada reda radi, bez stvarnih dokaza ili među njima ima i koruptivnih radnji?

Moguće je da se prijave podnose zbog političko-paradnih razloga. Moguće je da ne sadrže ozbiljnije činjenice idokaze već političke pamflete, a moguće je da neke i sadrže neke činjenice i dokaze koje vrijedi provjeriti i utvrditi koliko su ozbiljne i koliko ih je kako bi se uopće mogla stvoriti osnovana sumnja što je uvjet za pokretanje kaznenog postupka.

Vodili ste USKOK, je li zapošljavanje člana uže obitelji nakon što netko prijeđe u neku stranku dovoljan dokaz ili indicija za pokretanje istrage?

To može biti biti jedna indicija da se stvar uzme u razmatranje, ozbiljno i temeljito. Svi mi želimo da pravda bude brza, ali ne smijemo zaboraviti činjenicu da ni žurba ne bi trebala biti nepravedna.

USKOK bi trebao paziti da ne uskoči u taj politički vrtuljak jer su te optužbe dosta kompromitirajuće, a USKOK bi se trebao baviti samo pravom.

Apolutno, USKOK bi primarno trebao sačuvati svoju vjerodostojnost i nikako ne sudjelovati u politici ili političkom igrokazu već samo razmatrati činjenice i dokaze te na temelju ozbiljnih provjera obavijestiti javnost pokreće li se kazneni postupak - ako da, zašto da, ako ne zašto ne.

