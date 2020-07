Kasnije poslijepodne stiže promjena vremena uz koju je moguće i jače nevrijeme - osobito jaki udari sjevernog vjetra. Već u nedjelju opet posvuda sunčano, ali uz bitno niže temperature.

Vruće vrijeme i temperatura uglavnom iznad 30 čeka nas veći dio subote, ali tamo negdje u poslijepodnevnim satima stiže nam i velika, nagla promjena uz koju će opet - kao i početkom ovog tjedna, biti svega!

Najprije će zahvatiti sjeverni i sjeverozapadni dio pa su tamo moguće i jače oluje uz obilne pljuskove, grmljavinu i olujne udare vjetra.

Na topao i vlažan zrak stiže nam hladna fronta i osjetno hladniji zrak zbog čega će promjena vremena biti nagla i burna.

Poslijepodne nam stiže nagla promjena vremena uz koju će biti i grmljavinskih pljuskova, ali kao i neki dan jakog pa i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Najprije će zahvatiti sjeverni i sjeverozapadni dio - dakle Zagorje, Međimurje, dio uz slovensku granicu - iza podneva, oko 5 sati pa će prije toga biti vruće - i do 35 stupnjeva.

Grmljavinski pljuskovi zahvatit će i zapadnu Slavoniju, ali kasnije poslijepodne i navečer. Tijekom dana većinom sunčano, temperatura 33 do 35.



Prema večeri će sa zapada jače naoblačenje s kišom i grmljavinom zahvatiti i sjeverni Jadran, a u noći će zapuhati jaka bura s olujnim udarima.



Jedino se u Dalmaciji ova promjena gotovo neće ni osjetiti, bit će samo jakih udara bure i to u noći sa subote na nedjelju. Sutra još sunčano i vruće - do 35. I more je toplo – očekujemo 23 i 25 stupnjeva, kako je bilo i u petak.

Što se tiče UV indeksa u područjima koja će veći dio dana biti sunčana bit će vrlo visok, a u ovom zapadnijem dijelu visok.

Iza ove promjene vremena nekoliko dana će se lakše disati, a temperature će biti do 25. Bit će još i umjerenog sjeveroistočnog vjetra, a prevladavat će sunčano.

Na Jadranu će najveći problem biti bura, u nedjelju još s olujnim udarima, a oslabjet će od ponedjeljka. I ovdje manje vruće.