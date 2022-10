Prošli je tjedan počela nova sezona emisije Startaj Hrvatska, a nakon Pivskih mudraca donosimo priču o neodoljivom sladoledu Croccantino s našeg drugog najvećeg poluotoka - Pelješca.

Nevjerojatne kombinacije tekstura djelo su Marije Antunović, zahvaljujući kojoj Hrvatska ima svoju verziju talijanskog gelata. Sladoledi Croccantino dolaze u sedam okusa, pa su tako slani kikiriki, čokolada i rogač te amaretto samo dio ponude. Kako je došlo do ljubavi prema slasticama, ali i prijave na projekt Startaj Hrvatska, zbog kojega diljem cijele zemlje u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama kupci mogu kušati ove posebne sladolede, otkriva druga epizoda treće sezone TV formata u kojemu mali poduzetnici postaju veliki.

Otkako zna za sebe, Marija Antunović voli slastičarstvo. Kosa puna brašna, razbijanje jaja i pravljenje krafni i sirnica uspomene su koje pamti iz najranijeg djetinjstva. Njezinu kreativnosti u kuhinji odobravala je obitelj, a osobito otac Željko, koji kaže: ''Mislim da su bitni vizija, upornost, htijenje, a moja Marija ima sve to.''

Ljubav prema slastičarstvu nakon srednje škole zamijenio je studij ekonomije te se iz malog mjesta s Pelješca Marija doselila u Zagreb. Osim diplome, u metropoli je došla i do ljubavi svog života. Njezin partner Ivan Borac kaže kako ga je osvojio njezin entuzijazam.

Međutim, zavidnu ekonomsku karijeru promijenio je odlazak na ljetovanje na rodni Pelješac, kada se Marija odlučila vratiti korijenima – i geografski, ali i zanimanjem. ''Pogledaj ovu kuću, zamisli tu našu slastičarnicu'', rekla je Marija sanjareći Ivanu, a on ju je ozbiljno shvatio. Nakon međusobnih razgovora, ali i onih s obitelji odlučili su se za avanturu života – preseljenje na Pelješac i otvaranje slastičarnice u Orebiću. ''U tom trenutku nismo imali pojma o pojmu što nas čeka'', prisjeća se glavna akterica ove priče.

Slastičarnica na Pelješcu (Foto: Nova TV)

U većini slastičarnica u ponudi je, osim kolača, i sladoled, no tu je Marija došla do prepreke.Bila je sigurna u svoje znanje o pravljenju kolača, no o spravljanju sladoleda tada ništa nije znala. Međutim, prisjetila se putovanja u Italiju i punih okusa njihova gelata: ''Želim da, kada čovjek proba naš sladoled, doživi ono što sam ja doživjela u Italiji.''

S obzirom na to da su ozbiljno krenuli u svoj poduzetnički pothvat, Ivan i Marija odlučili su Marijinu sestru Ivanu Antunović, koja je jedno vrijeme studirala u Italiji, poslati u Bolognu na Gelato University. ''To je trajalo mjesec dana, za to smo morali i posuditi novce, no dobili smo ono što nam nitko nije mogao oduzeti, a to je znanje'', govori Marija.

Kako bi potencijalnim kupcima, pa i onim skeptičnima, približili svoju priču, ali i okus svojega posebnog sladoleda, odlučili su ga na otvorenju dijeliti besplatno: ''U tom trenutku ljudima je postalo jasno – 'Aha, o tome vi pričate.'''

S vremenom je nastalo sedam neodoljivih okusa ručno rađenih sladoleda Croccantino. Ne sadrže dodatna bojila, a tajna njihove punoće okusa krije se u pomno odabranim sastojcima. Okusi su pistacijo, koji je sa Sicilije, zatim slani kikiriki s primjesama stonske soli, a u croccantino, orasnice, amaretto te rogač i čokoladu dodane su tradicionalno ručno rađene pelješke slatkarije. Jedini voćni okus je sorbet od jagode, koji nosi oznaku 'vegan'.

''Posebnost Croccantina jest da s vremenom nismo koristili nikakve prečace da bismo ubrzali proces i uštedjeli, već radimo na izvoran način'', pojašnjava Ivana Antunović.

Nakon šest godina rada ekipa Croccantina odlučila se za velik korak, prijavu na projekt Startaj Hrvatska, u kojoj Marija vidi novu vrijednost. Na audiciji su podrobnije pojasnili naziv svojeg brenda: ''Croccantino je talijanska riječ za krokant, a pošto smo mi odlučili ići u talijanskom smjeru po pitanju sladoleda, onda smo napravili poveznicu između krokanta i Italije'', rekao je Ivan. Krokant je inače poslastica od lomljenih komadića tvrdih šećernih bombona spravljenih od orašastih plodova. Tradicionalno se koristi kao ukras na vjenčanim tortama u Dalmaciji.

Nakon 6 godina rada ekipa Croccantina odlučila se za velik korak, prijavu na projekt Startaj Hrvatska (Foto: Nova TV)

Ova autohtona, inspirativna priča željna napretka zaintrigirala je i osobe iz SPAR Hrvatska, koje su najprije u Orebić poslale svoje stručnjake iz Odjela kontrole kvalitete kako bi provjerili uvjete rada. ''Sve što sam mislila da neće vidjeti one su vidjele'', prisjeća se Marija posjeta stručnjakinja i nastavlja: ''Imaš pogon koji funkcionira godinama i dođe netko tko ti taj cijeli san malo dovede u realnost.''

Početna nesigurnost oko realizacije cijele priče, činjenica da bi se proizvodnja trebala odviti u jeku sezone te preseljenje pogona u Zagreb, Mariju su preplavili. No, neizvjesnost je nadvladala želja za uspjehom te su krenuli u rješavanje izazova jedan po jedan.

Dvadeset i tri nepravilnosti koje je otkrila SPAR-ova kontrola kvalitete počele su se smanjivati, novi su strojevi bili naručeni, no pronalazak prostora za proizvodnju nikako nije išao od ruke. Suočena sa strahom od neuspjeha, Marija je odlučila odustati, no uslijedio je poziv iz SPAR-a.

''Prvi sam put u situaciji da moram reći da niti imamo gotov proizvod niti imamo riješenu proizvodnju'', započeo je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska. Pokazavši razumijevanje za Marijin težak period, uputio joj je utješne riječi kako to nije neuobičajeno za poduzetnike te da su se prošlosezonski kandidati osjećali vrlo slično. Rekavši da su svi optimistični oko njihove budućnosti, Fenzl je dodao: ''Uvjerili ste cijeli naš tim, mi svi vjerujemo u vas i vašu budućnost kao poduzetnicu.'' To je značilo da je Croccantino ušao u projekt Startaj Hrvatska: ''Niste sami, SPAR je uz vas'', zaključio je predsjednik Uprave.

Marija nakon narudžbe SPAR-a (Foto: Nova TV)

Kako sve ne bi ostalo na riječima, uz njihovu potporu Marija je uspjela pronaći prostor za proizvodnju te ga je počela uređivati kako bi bila što spremnija za prvu veliku narudžbu koja je uslijedila. ''SPAR će od vas naručiti sljedeće okuse sladoleda: tisuću petsto komada jagode, tisuću petsto komada kikirikija, tisuću petsto komada pistacija te isto toliko amaretta, orasnica i rogač čokolade. Da to ne bude sve tako jednostavno, SPAR će od vas još naručiti i dvije tisuće komada okusa sladoleda croccantino'', rekla je Žana Lovrić, Direktorica nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska. Ona je uzbuđenoj Mariji pomogla sa zbrajanjem ukupne količine, koja je na kraju ispala nevjerojatnih 11 tisuća komada proizvoda Croccantino.

''Sve ovo ovdje na čemu smo radili danas se isplatilo'', tim je riječima Marija zaključila svoju slatku priču.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

