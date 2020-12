Lavnih kritika i uvreda na račun hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića uslijedila je u subotu iz usta nekolicine političara iz BiH koji su šefa hrvatske države optužili za šovinizam i netpreljivost prema BiH zbog komentiranja stanja u toj državi za HTV-a.

"Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i ksenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu", ocijenio je član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović u komentaru koji je objavio na Facebook profilu.

Njemu se ubrzo pridružio i hrvatski čan Predsjedništva BiH Željko Komšić koji je ustvrdio kako je predsjednik Zoran Milanović psihički nestabilna osoba s kojom stoga nije moguće voditi dijalog pa mu je uputio niz uvreda.

"Navodni miomirisi kulture i europeizma kojim se ponosi Milanović i zbog kojih smatra da ima pravo svima dijeliti lekcije, zapravo jesu smrad truleži šovinizma i fašizma koji se nalazi u njemu, iz njega progovara. I nema tog sapuna, a ni parfema koji mogu saprati i prikriti takav smrad. Jasno je svima koji ga znaju da je Milanović jedan nadobudni, egocentrični napuhanko, ali je poprilična novost da je sklon ubermenschovskom fašizmu. Nažalost, predsjednik je susjedne države", kazao je Komšić za televiziju N1.

Predsjednik Milanović uz ostalo je izjavio kako je svima jasno da u BiH postoje problemi o kojima se ne smije šutjeti, a među njima je i taj da su Hrvati koji tamo žive nezadovoljni svojim statusom te da se takvi problemi moraju riješiti jasnim dogovorom, a ne kozmetičkim zahvatima.

"Jesam li ja nacionalist ili šovinist ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu, što će to meni jako teško reći, mada će mi to reći, već i govore. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek i bez toga nema građanske države", kazao je Milanović dodajući kako je, po njegovu sudu, građanska država u BiH "daleki, daleki san i lijepa stvar" no da bi se do toga došlo, kako se izrazio, najprije je potreban "sapun, a onda parfem".

U interpetaciji nekih bosanskohercegovačkih političara to je postalo novom uvredom na račun države ali i Bošnjaka. Tako je vladajuća Stranka demokratske akcije (SDA) u posebnom reagiranju ocijenila da su metafore o sapunu i parfemu zapravo rasistički komentari.

"To predstavlja izraz kultur-rasizma i uvredu usmjerenu prema svim ljudima u BiH. Poruka da građani Bosne i Hercegovine nemaju pravo na ono na što svi drugi u Europi imaju, a to je građansko uređenje države ukazuje na to da predsjednik Hrvatske smatra ljude u BiH nižom vrstom. Takvu poruku sebi ne bi smio dopustiti niti jedan ozbiljan državnik. A ovakve rasističke poruke Milanović uporno ponavlja", stoji u reagiranju iz SDA.

Kritkama na Milanovićev račun pridružio se i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić koji je ustvrdio kako se hrvatski predsjednik ne ponaša ni kao državnik niti kao socijaldemokrat.

"Pozivam ga da preuzme odgovornost, oduzme ordenje osuđenim i osumjičenim ratnim zločincima, a da poštovanje ukaže žrtvama i nagradi one koji su štitili ljudske živote i dostojanstvo svoga naroda, a ne kaljali njegov obraz. Kao što je zločinaca bilo na svim stranama, tako je na svim stranama bilo i onih koji su se tome suprotstavljali i na koje bi istinski trebali biti svi ponosni. Dok tako ne postupi nema pravo držati moralne prodike bilo kome. Dakle, gospodine Milanoviću, 'prvo sapun, pa onda parfem'", izjavio je Nikšić.