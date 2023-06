Nakon objave u Pozivu pokrenule se institucije: Inspektori došli u Sveti Filip i Jakov zbog sporne terase

Mještani i turisti u općini Sv. Filip i Jakov ogorčeni su zbog terase koja je sagrađena na kulturnom dobru, bez građevinske dozvole. Radove su zabranili konzervatori.



"Budući da općina nije tražila prethodno odobrenje, Konzervatorski odjel u Zadru Ministarstva kulture i medija obavilo je očevid i izdalo Rješenje o neprihvatljivoj montažnoj konstrukciji u zaštićenom perivoju koje je dostavljeno na daljnje postupanje nadležnim tijelima", stoji u dopisu Ministarstva kulture i medija.

Zašto ne poštuje zakon, načelnik Svetog Filipa i Jakova reporterki Sanji Jurišić pojasnio je prije nekoliko dana.

"Vi morate naći model, bez obzira na zakone, i Hitler je imao zakone. On je rekao, mali čovjek, neka žena, od 30 godina, 25, da treba židove ubijati. Točno. Židove treba ubijati. U onom trenutku kad bi vi došli, zakon kaže da se židovi ubijaju. Sad je zakon da lokalna samouprava ne može raditi plaće. U čemu je razlika? Za 10, 15 godina o tome će se pričati", rekao je 20. lipnja Zoran Pelicarić, načelnik Općine Sveti Filip i Jakov.

Ministar Butković danas poručuje: zakoni se trebaju poštivati te će na teren poslati i svoje inspektore.

"Pa nitko ne može graditi i nije dozvoljeno da netko gradi bez adekvatne dokumentacije, odnosno građevinskih dozvola i studija koje prethodne izdavanju građevinskih dozvola", kaže Oleg Butković.



Ali načelniku su ne čeka pa pojašnjava zašto nije pričekao građevinsku dozvolu. "Ja smatram da čovjek, Hrvat, mora biti kornjača. Što to znači? Njemu je malo 60 godina da riješi svoje probleme, Hrvat, za razliku od Nijemca i Austrijanca triba živiti 200 godina. Jer realno u tome dijelu može pojedinačno, ne govorimo javno, ostvariti svoje uspjehe", rekao je Pelicarić.

Tezu o kornjači demantira resorni ministar graditeljstva. "Proces ishođenja građevinske dozvole nije dug i ne može biti uopravdanje nekome da gradi bespravno. I nema tu opravdanja nikakvog za provođenje bespravne, divlje gradnje", kaže Branko Bačić, ministar graditeljstva.



Zadarski župan Božidar Longin o cijeloj aferi i dalje šuti. Sada su na potezu institucije.

Reporter Mikić javio se uživo u Dnevnik Nove TV iz Svetog Filipa i Jakova.

"Prema informacijama koje su mi potvrđene iz Državnog inspektorata, danas ujutro ovdje su već stigli inspektori, riječ je o sanitarnoj i građevinskoj inspekciji", kazao je Mikić.

Razgovarao je sa Sinišom Prtenjačom, koji je i dojavio za ovaj slučaj, te ga upitao kakva se poruka šalje ovakvim načinom rada. "Mislim da je to načelnik jučer lijepo rekao. Poruku šalje Plenkoviću i Ministarstvu, da su oni kao kornjače, spori, i da on može raditi kako hoće. Ljudima je to poruka da rade kako hoće, jer ako čekaju dozvole, čekat će 60 godina", kazao je Prtenjača.

Naglasio je kako od institucija, Ministarstva, minisitra Butkovića i premijera Plenkovića očekuje da zaustave ove radove. Na pitanje tko će mu nadoknaditi gubitke, odgovara: "Nitko."

