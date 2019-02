Održano je ročište u postupku u kojem bivši Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak tuži predsjednika SDP-a Davora Bernardića.

Ramljak od Bernardića traži 150.000 kuna odštete za nanošenje duševnih boli. Podsjetimo, povod tužbi bio je niz Bernardićevih izjava, među kojima je i ona u kojoj Ramljaka naziva "članom ortačke skupine koja ima za cilj izvlačenje novca iz Agrokora u korist lešinarskog fonda".



Nakon ročišta, Ramljak je kazao kako je privatnu tužbu protiv Bernardića podneo isključivo iz razloga što smatra da javno izgovorena riječ izgovorena od strane političara ili osoba s takvom težinom mora biti argumentirana s dokazima ili činjenicama.

"Mi smo u srijedu na suđenju čuli kako su to sve bili dojmovi, sumnje i tako dalje. Mislim da je konačno vrijeme da u Republici Hrvatskoj političar, posebno političar najveće opozicijske stranke ili bilo koji drugi, jednom zauvijek razmisli dobro prije izgovorene javne riječi i optužbe nekvalificirane i nepotkrijepljene činjenicama", kazao je Ramljak.

Dodao je da na Agrokor, s vremenskim odmakom, gleda kao na razdoblje u kojemu nije bilo nikome lako. "Sad kad sve to skupa gledate - shvatite da je napravljen jedan veliki posao, ali shvatite i da je to sve skupa bilo jedno iscrpljujuće i mučno razdoblje, za mene osobno i za sve. Ne ponovilo se...", kazao je Ramljak.

Odlazak Ramljaka i Dalić bila je potvrda teza

Bernardić je nakon ročišta kazao kako je sve što se događa doživio kao priliku da se svi podsjete na čitavu netransparentnost procesa u Agrokoru i na izvlačenje stotina milijuna kuna za potrebe onih koji su pisali Lex Agrokor.

"Lex Agrokor su pisali pripadnici skupine Borg koja uključuje i najviše državne dužnosnike, a oni su se nakon pisanja zakona na tom istom zakonu obogatili - kroz savjetničke naknade, roll up, kroz pogodovanje lešinarskim fondovima. I to je kompletna istina i epilog toga je bila smjena i odlazak Ramljaka s mjesta izvanrednog povjerenika i odlazak Martine Dalić. To je bila potvrda istinitosti tih teza", kazao je Bernardić.

"Ono što je još dodatan argument i dokaz je činjenica da se Agrokor danas zadužuje po stopi od 14 posto, koja je veća nego prije dvije godine i da Agrokor još nije ni počeo otplaćivati svoje dugove. Agrokor je još uvijek daleko od restruktuiranja i imamo razloga za zabrinutost", zaključio je Bernardić.