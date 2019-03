Glavni odbor SDP-a prihvatio je listu kandidata na izborima za Europski parlament. No, sjednica nije prošla bez povišenih tonova, a najviše je nezadovoljnih bilo zbog Mirele Holy koja je predzadnja na listi.

SDP ima listu kandidata za izbore za Europski parlament. Prvi čovjek na njoj bit će Tonino Picula, trenutni eurozastupnik ove stranke, a slijedi ga kolegica Biljana Borzan, također trenutna zastupnica u EP-u.

No, prihvaćanje liste koju je predložio predsjednik stranke Davor Bernardić nije proteklo glatko. Ivana Brkić Tomljenović, reporterka Dnevnika Nove TV, javlja da je više članova SDP-a iskazalo je nezadovoljstvo što se na listi našla i Mirela Holy.

Osim toga, negodovao je i šef zagrebačkog SDP-a, čije se ime našlo na sedmom mjestu predložene liste. Ni on nije zadovoljan što je Holy, bivša članica SDP-a, na listi, no čini se da ga je više zabolila njegova pozicija na listi. "To je samo pokazatelj što predsjednik Davor Bernadrić misli o Gordanu Marasu", rekao je Maras novinarima, dodajući da se ipak nada da će ga birači preferencijalnim glasovima pogurati u EU parlament.

Na listi su Tonino Picula, Biljana Borzan, Predrag Matić, Romana Jerković, Joško Klisović, Ivana P. Krivec, Gordan Maras, Barbara A. Vupora, Mladen Novak, Sanja Radolović, Mirela Holy i Ranko Ostojić.

Europski izbori održavaju se od 23. do 26. svibnja 2019. godine.