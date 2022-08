U noći između srijede i četvrtka na Korčuli je pretučen 38-godišnji Beograđanin N.T. Policija provodi istragu, a muškarac je svoju priču iznio za tamošnje medije.

"Bio sam u baru s dvije prijateljice, pa smo onda prešli u susjedni klub u kojem smo ostali do dva, konzumirajući alkohol. Iz kluba smo se uputili ka obližnjoj marini, a kad smo s velikom grupom stranaca prelazili ulicu na pješačkom prijelazu, prema nama je u punoj brzini išao kombi, koji nije imao namjeru stati. Bio sam mu najbliži, pa sam zadržao ostale da nas ne bi udario i tada sam glasno opsovao. Povikao sam za njim ‘budalo, mogao si nas ubiti‘, uz još par ružnih riječi. On je to čuo, pa je zaustavio kombi koji je bio pun putnika i vratio se unazad", ispričao je 38-godišnji Beograđanin N.T. za N1 Srbija.

Jedan od stranih turista tada je počeo udarati vozača kombija, koji je pobjegao. Kad se N.T. okrenuo kako bi potražio prijateljice, prišla su mu četvorica nepoznatih i počeli ga mlatiti.

"Dok su me krvnički tukli, govorio sam im da tuku pogrešnog čovjeka. Kažem im ‘momci, nema razloga da me tučete, em ste jači, em se ja ne znam tući‘, ali oni na to ne obraćaju pažnju i nastavljaju me udarati rukama i nogama", ispričao je 38-godišnjak te dodao kako je sve prijavio policajcima koji su bili jako ljubazni.

Smara i da napad nije bio etnički motiviran.

Nakon što je događaj prijavio policiji, dobio je prijetnju putem Instagrama da više ne dolazi na Korčulu. Ističe kako je krvnički premlaćen, a stanje mu se pogoršalo. Desna noga mu je bila paralizirana i tek ovih dana je uspio pomaknuti.

Nada se da će policija pronaći nasilnike.