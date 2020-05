Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ustvrdio je u ponedjeljak da koalicija Restart nikad nije vodila pregovore s Mostom te je demantirao da je Mostu, po prethodnom dogovoru sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem, nudio suradnju. Večernji list je, međutim, objavio snimku razgovora koja dokazuje da Beljak ne govori istinu.

"Koalicija Restart (SDP, HSS, Glas, HSU, Snaga) nikad nije vodila pregovore se Mostom, niti sam izjavio da sam im, po prethodnom dogovoru s predsjednikom SDP-a, nudio suradnju", objavio je Krešo Beljak na twitteru.

Razne konstrukcije na tu temu neću dalje komentirati, jer se očito radi o skretanju pozornosti s mnogo većih problema koje Hrvatska ima, poručio je predsjednik HSS-a.

Večernji list objavio je u ponedjeljak kako mu je Beljak kazao da je SDP nudio koaliciju i Mostu, želeći protiv HDZ-a okupiti opoziciju od krajnje ljevice do krajnje desnice. Taj tekst su naknadno potkrijepili objavom audiosnimke na kojoj je Beljak, u razgovoru s Denisom Romcem, rekao da je razgovarao s čelnicima Mosta.

Beljak je Večernjem listu rekao da je, u dogovoru s Bernardićem, prije mjesec dana ispitivao mogućnost okupljanja cjelokupne opozicije protiv HDZ-a, od ljevice do desnice, uključujući i Most, no Most je prijedlog odbacio.

"Međutim, naravno, od strane Mosta nije bilo interesa. Dakle, s podsmijehom se tome pristupilo", rekao je Beljak. Na pitanje novinara kako je to predlagao, Beljak je rekao: "Pa to sam ja inkognito, ali više onako izbjegavajući teren, predložio i Grmoji i Petrovu. Međutim to je s podsmijehom odbačeno, a što je i jasno jer se radi o neostvarenim HDZ-ovcima koji ne promišljaju niti su ikad promišljali o bilo kojoj drugoj priči osim HDZ-a."

(Hina, S.Ve.)