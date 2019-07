"Pretučeni i opljačkani: kako hrvatska policija čuva svoje granice" naziv je videa koji je BBC objavio, a u kojem pokazuju razgovor s migrantima na hrvatskoj granici s BiH. Svi migranti tvrde da ih hrvatska policija maltretira.

“Tukli su me. Rekao sam im da sam maloljetan… ali oni su tukli još jače,” rekao je BBC-ju 17-godišnji Mustafa iz Egipta.

Nekoliko migranata pokazuju modrice i ogrebotine za koje tvrde da im ih je nanijela hrvatska granična policija. Uspit uvjeravaju kako su ih na granici policajci pljačkali.

"200 eura, 300, 700...", jedan za drugim govore koliko novaca im je navodno oduzeto na prijelazu Maljevac.

BBC je razgovarao s hrvatskim policajcem koji je želio ostati anoniman, a koji tvrdi da je naredbu za grub odnos prema migrantima dobio od vojih nadređenih.

"On je pak isto naređenje dobio od svojih nadređenih. I tako to ide sve do vrha. Tek kasnije smo shvatili da to što radimo nije u redu. Morali smo ih uloviti prije nego što dođu do organizacija za ljudska prava ili bilo kojeg mjesta gdje bi mogli tražiti azil", rekao je policajac.

BBC je razgovarao i s Suhretom Fazlićem, gradonačelnikom Bihaća, koji je rekao da je i sam vidio hrvatsku policiju kako migrante tjera u šumi u blizini granice, s bosanske strane. Rekao im je da je hrvatske policajce upozorio na loše postupanje, no oni su mu navodno odvratili da su oni samo obični policajci i da o tim naredbama oni ne raspravljaju.

Otprilike 20.000 migranata prošlo je ovim putem u prethodnih godinu dana. Nekih 5.000 se još uvijek nalazi u Bosni, pokušavajući doći do Europske unije, kaže BBC kojem hrvatska Vlada nije odgovorila na upite.

BBC prenosi i riječi predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koja je obišla granicu i rekla da su ozljede o kojima su migranti pričaju lako mogle nastati od provlačenja po šumamam i grmlju.

"Hrvatska policija koristi samo onu razinu sile koja je propisana hrvatskim i europskim zakonima", rekla je Grabar-Kitarović tada.

Britanski Guardian već je nekoliko puta pisao o navodnoj brutalnosti hrvatske policije prema migrantima.