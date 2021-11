Ministar obrane komentirao je danas rat koji već neko vrijeme vodi s predsjednikom Milanovićem.

Dotakao se tako, među ostalim i izjave iz Vukovara, na dan kad su se u Lužcu obilježavale žrtve rata, a on i predsjednik izmjenjivali rafale uvreda. Milanovića je Banožić tada prozvao psihijatrijskim slučajem.

Rekao je da je reagirao emotivno i da mu je žao. No to se nikako ne smije shvatiti kao isprika Milanoviću, napomenuo je za N1.

"Bili smo u Vukovaru, i bio sam emotivan. No ne želim ni slučajno da to ispadne kao isprika Milanoviću. Želim se ispričati Vukovarkama i Vukovarcima i svim ljudima koji su taj dan došli u Vukovar, na Lužac odati počast žrtvama. Taj dan nisam hio davati izjavu i to sam rekao. No nakon salvi uvreda, morao sam reagirati. Žao mi je što se to dogodilo u Vukovaru, ja sam dijete koje je osjetilo rat. Suosjećam sa svim ljudima koji su doživjeli žrtve. Za mene je to osjetljiva tema.

Drugo, ispričavam se osobama koje imaju psihičke tegobe, ako su se osjetili prozvani. Ovdje se jasno govori da je riječ o čovjeku koji nije došao u Vukovar odati počast, kojeg ne zanima kako se Vukovar osjeća nego je došao iskoristiti Vukovar kao političku podlogu", rekao je Banožić, a zatim nastavio o Milanoviću: "Sve ove njegove salve uvreda proizlaze iz borbe njegovih demona u glavi koje on u ovom trenutku manifestira kroz ulogu predsjednika, tumačivši zakon na način koji tumači. Držim da to nije dobro ni zdravo za RH, zato reagiram emotivno."

Nešto kasnije, u razgovoru za televiziju za Milanovića je zaključio da "nije muško", jer očito neće prihvatiti njegov poziv da sjedne za stol.

Prozvao ga je za pokušaje privatiziranja vojske, a komentirao je i pismo koje je Milanović slao premijeru Plenkoviću u kojem navodi da Banožića "čekaju posljedice", rekavši kako će MORH odgovoriti priopćenjem.

Za Milanovića je rekao da nije dana proveo u vojsci. On je, kaže, barem, bio ročnik.

"Zoran Milanović je bio vojni obveznik. Vi znate kako se 91. izbjegavali vojnu obvezu", rekao je.