Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u petak kako neće završiti nabavu jacuzzija iz projekta u višekatnici HVU-a na Ilici jer je to u medijima predstavljeno kao luksuz, dodavši da vojska ne živi u luksuzu već pokušava uspostaviti standarde s kojima se naši vojnici neće posramiti.

"Ovo je luksuz od 17 kvadrata, ove instalacije koje su projektirane u cijelom glavnom projektu, ja neću završiti ovu nabavu zato što je to s vaše strane isprezentirano kao luksuz. Naši vojnici ne žive u luksuzu", rekao je ministar Mario Banožić koji je proveo novinare kroz višekatnicu.

Ministar je to učinio zbog medijskih napisa o "luksuzu" u toj zgradi, a radi se o wellness centru od 17 četvornih metara u kojem se nalaze dva tuša, dva sanitarna čvora, mala sauna te prostor koji je do sada bio namijenjen za jacuzzi.

"Nalazimo se na 15. katu koji je najviše zauzeo prostora u javnosti. Riječ je o wellness centru koji je velik 17 kvadrata, u koji smo ovdje svi zajedno jedva stali", naglasio je Banožić.

Višekatnica HVU-a ukupne je vrijednosti 61 milijun kuna, a ministar je kazao da je, s obzirom na okolnosti i vrijeme u kojem se nalazimo, zatražio da se jacuzzi ukloni iz nabave.

"To je veliki luksuz od oko 60.000 kuna, koji u ukupnoj vrijednosti od 61 milijun kuna predstavlja uistinu veliki projekt", ironičan je bio Banožić.

Dodao je kako nije imao prilike sudjelovati u projektnom timu 2013. i 2014. godine, kada su se davali zadaci projektantu.

"Imam projekt koji sam trebao završiti, a završit ćemo ga u jesen, nakon što imamo potpisan ugovor od prošlog tjedna u vrijednosti od 8,2 milijuna kuna za opremanje svih smještajnih jedinica unutar objekta", kazao je Banožić.

Ministar je na upit novinarke Nove TV zašto je službi za informiranje MORH-a trebalo dugo da odgovori na upit vezan za jacuzzi odgovorio kako postoji zakonski rok za dostavu informacija u Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Dodao je kako nema problema niti sa jednim novinarom, niti sa TV kućom za koju radi ta novinarka, ali ju je optužio da "uporno pokušavate stvoriti nekakvu sliku", odnosno "nešto što u biti ne postoji".

"Ovo vam je najbolji primjer gdje se nalazimo, to je ovih 17 kvadrata s kojima ste napravili enigmu u javnosti. Sada vas molim da se ispričate MORH-u i HV-u", rekao je Banožić.

"Kada isprezentirate vojsku, koja je uistinu skromna i koja od svih resora jedina do sada nije imala, do ove godine, priliku povlačiti europska sredstva, i uistinu nastojimo skromnim nacionalnim sredstvima baviti se modernizacijom, onda me jako uzruja da pokazujete vojsku kao nekakav luksuz", kaže Banožić.

Istaknuo je da ne želi stavljati naglasak na prošle ministre da su nešto napravili krivo, jer smatra da su neboder gradili s najboljim namjerama i u skladu sa svim standardima.

Na pitanje je li odluka o povlačenju jacuzzija bila samostalna odgovorio je potvrdno, dodavši kako nije bilo pritiska iz Vlade.

Na upit što se promijenilo u 48 sati jer je prethodno tvrdio da jacuzzi predstavlja moderan pristup i da vojnicima treba takav sadržaj za opuštanje, rekao je kako su samo htjeli imati standarde s kojima se naši vojnici susreću na edukacijama u stranim zemljama.