Ministar obrane Mario Banožić i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović bili su na predstavljanju početka rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske u prostorijama Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split uoči požarne sezone.

Nakon obilaska Operativnog vatrogasnog zapovjedništva vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković govorio je o spremnosti vatrogasnog sustava za požarnu sezonu 2021.

Tucaković kazao je kako je sezona pripremljena i dodao kako je preko 450 vozila došlo u sustav vatrogastva prošle godine.

Zahvalio je svima u sustavu vatrogastva i dodao kako je u tijeku zapošljavanje 1072 vatrogasca u priobalnim županijama.

Ministar Banožić kazao je kako nam je ove godine vrijeme išlo u prilog, ali treba biti spreman za sezonu i drago mu je što se uvjerio da sustav je spreman.

Božinović je kazao kako je ovo četvrta godina rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva i podsjetio kako je obveza Vlade ulagati u sustav vatrogastva.

"Nikad nećemo stati s opremanjem svih naših žurnih službi", rekao je Božinović i spomenuo kako je ostala još jedna isporuka najmodernijih vozila te dodao kako je u tijeku nabava za još neka specijalizirana vatrogasna vozila.

Istaknuo je kako je Europska komisija odobrila "1,8 milijuna eura za održavanje dva kanadera Hrvatske vojske koje će biti u sastavu zajedničkih europskih snaga ako bude potrebe za prekograničnom akcijom".

Nakon službenog dijela Božinović odgovarao je na pitanja novinara o aktualnim temama.

Novinare je zanimalo kada se može očekivati da se hrvatska obala makne iz "narančaste" zone što se tiče epidemioloških mjera.

Božinović kaže da se situacija poboljšava.

"Uskoro će sve biti u zelenom. ECDC ima sve podatke po županijama", rekao je i dodao kako je u Hrvatskoj, prema brojevima dolazaka, oko 300.000 gostiju što je nešto više od 40% u odnosu na prošlu godinu.

Ministar gaji optimizam prema sezoni.

"To su odluke nacionalnih vlada, neke odlučile da se u Hrvatsku može bez problema putovati", rekao je i dodao kako je u stalnom kontaktu s vladama i sa zdravstvenim vlastima te ne očekuje nikakav problem.

Pozvao je općinske i gradske vlasti da učine sve kako nam brojevi preko ljeta ne bi počeli rasti.

"Znamo da je povećan broj stranaca mogućnost da dođe do širenja epidemije. Zato su balansirane mjere", rekao je.

Novinara je zanimalo planira li ministar svratiti do splitske gradske vlasti, a Božinović poručuje kako svi moraju surađivati.

"Moramo surađivati. Siguran sam da ove poruke dolaze do svih gradskih i općinskih vlasti. Očekujem da će i s tih razina dolaziti poruke građanima, ali i stranim gostima za pridržavanje epidemioloških mjera, ali i za promociju onog što nas najprije može izvući iz pandemije, a to je cijepljenje. Siguran sam da će svi na tom području rada, djelovanja, učiniti sve kako bi njihov glas dopro do svih građana. Svi ćemo biti uspješniji, mi se sa cijepljenjem pripremamo za novu jesenju sezonu. Nadamo se da ćemo je izbjeći, a jedino možemo ako se sada cijepimo", poručio je Božinović.

Na predstavljanju su bili i predsjednik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara Ante Sanader, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut, župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, načelnik splitsko-dalmatinske policije Slobodan Marendić te županijski vatrogasni zapovjednici.