Bačića u Petrinji dočekali ljuti transparenti: "Razgovarali s predstavnicima mađarske vlade, radovi će se nastavit vrlo brzo"

Riječ je o izgradnji nove škole koja je pokrenuta uz donacije mađarske vlade. Građani su nezadovoljni zbog zastoja radova do kojih je došlo zbog problema u financiranju.

Ravnatelj škole u Facebook objavi poručio je da su svi radovi prestali nakon 75 posto obavljenog posla. No, ministar poručuje - radovi će se nastaviti.

"Bilo je određenih dogovora s mađarskom stranom, upravo i ovih dana smo razgovarali s predstavnicima mađarske vlade, radovi će se nastavit vrlo brzo", rekao je Branko Bačić.

"Bilo je pitanje oko toga kako i na koji način će podmiriti sredstva koja se podrazumijevaju kao porez na dodanu vrijednost i mi na tome razgovaramo. Da li ćemo to to riješiti na način da država plati ili ćemo na drugi način osigurati taj iznos to je stvar tih naših pregovora. Naša je želja da već iduće školske godine djeca budu u školi, a da li ćemo u tome uspjeti to ćemo vidjeti u toj dinamici sa izvođačem radova", dodao je ministar.

