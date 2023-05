Osoba se automobilom zabila u ogradu, točnije vrata na ogradi koja vode do rezidencije britanskog premijera u Downing streetu u Londonu.

Jedna je osoba uhićena nakon što je automobil udario u glavna vrata Downing Streeta u Londonu.

Policija je priopćila da nema ozlijeđenih.

"Naoružani policajci uhitili su muškarca na mjestu događaja osumnjičenog za kazneno djelo oštećenja i opasne vožnje. Nema izvješća o ozlijeđenima", priopćila je policija.

Kordoni policije postavljeni su duž Whitehalla, glavne ulice uz Downing Street gdje se nalazi nekoliko vladinih ministarstava.

One person’s been arrested after car collided with Downing Street gate - Whitehall’s cordoned off. pic.twitter.com/wfuS8RhBuF — Josh Gafson (@JoshGafson1) May 25, 2023

🚨 BREAKING: A vehicle has been driven into the gates of Downing Street.



Images on social media showed a vehicle crashed into the gates, surrounded by emergency vehicles https://t.co/mi3ZryQ0eV — The Telegraph (@Telegraph) May 25, 2023

🚨 | BREAKING: Footage of the car ramming into the Downing Street gates… albeit very slowly pic.twitter.com/ljKQnqG6iP — Politics UK (@PolitlcsUK) May 25, 2023