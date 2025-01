Jakov, autistični dječak osvaja galerije: "Bilo je upitno hoće li pisati i čitati, a postigao je i više od toga"

U moru turobnih vijesti kojima smo svakodnevno okruženi, priča o dječaku iz Virovitice vraća vjeru u onu staru izreku koju smo svi čuli – da se rad i trud na kraju uvijek isplate.

Zvijezda ove priče je Jakov Knežević, 12-godišnjak kojemu je u ranoj dobi dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma. Njegovi roditelji Josip i Vedrana Knežević od početka dijagnoze prošli su težak put – prognoze za Jakova nisu bile obećavajuće - bilo je upitno hoće li moći naučiti pisati i čitati.

Da je kod Jakova nešto drugačije primijetili su vrlo rano.

"Vidjeli smo to mi unutar obitelji, ali i odgojiteljice u vrtiću gdje je krenuo kada je imao godinu i pol. Rana intervencija je bila ključna", naglašava Josip Knežević. Dodaje da su prošli zaista trnovit put do početka neke terapije jer je Virovitica malen grad u kojemu su mogućnosti vrlo sužene.

"Vozali smo se na dnevnoj bazi, do Zagreba, Daruvara. A ovaj njegov talent kojeg smo otkrili, to se zapravo dogodilo sasvim slučajno, kada smo se selili iz stana u kuću. Primijetili smo da tih crteža ima zaista puno, i tu smo počeli intenzivnije pratiti što Jakov radi", kaže.

Iako struka Jakovu nije davala velike nade, roditelji nisu odustajali. Tražili su rješenja, dječaka vodili na razne terapije, a svo to vrijeme Jakov je sve češće ulazio u svoj svijet u kojemu mu je mir donosilo - crtanje.

"Dok smo se mi borili s terapijama i vozanjem na terapije u druge gradove, od ustanove do ustanove, naše je dijete svoj svijet našlo u crtanju. Gdje god smo išli on je crtao, bez olovke i papira nismo išli nikud. Bio je to njemu jedan predah i mir od svega što je morao proći", objasnila je mama Vedrana.

Prva izložba

Crtajući svakodnevno Jakov je sve spretnije brusio svoj crtalački talent. U trenutku kada je broj njegovih crteža dosegnuo količinu koju mama Vedrana više nije mogla pospremiti, stvar je postala sasvim jasna.

"Shvatili smo da je naše dijete talentirano i darovito i da to prelazi dječje crtanje", opisala je Vedrana Knežević.

Jakov je s 10 godina imao svoju prvu izložbu u Virovitici. Uspjeh je postigao i ilustriranjem slikovnice "Čudesan keks" književnika Božidara Prosenjaka. Glas o njegovom talentu širio se sve dalje pa je tako u 2024. godini osvojio 15 diploma i zahvalnica na likovnim natječajima za djecu, od čega na dva međunarodna. Njegov rad, lutkica koju je izradio sa učiteljicom, izložena je na Međunarodnom festivalu lutaka PIF u Zagrebu, a bila je i na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku.

U veljači također ima izložbu u galeriji Crta Maksimir/Centar za kulturu i informacije.

"Sretni smo i ponosni. Od djeteta za koje je bilo upitno hoće li znati čitati i pisati, od struke koja nije davala nade za redovnu školu, on je uspio i više od toga. I to ne nikakvim čudom, već marljivim radom, trudom i naporom , a najviše ljubavlju prema crtanju, u kojem ima veliku podršku nas roditelja i mlađeg brata", poručuju Jakovljevi roditelji.

"Crtanje ga je izvuklo"

Iako nije izrazito verbalan Jakov je, kaže tata Josip, svoje riječi izražavao crtajući. Od te svojevrsne terapije potpuno je živnuo.

"Iako ne govori puno, jako je ponosan na sebe i na taj osjećaj da u zajednici vrijedi i da se cijeni njegov rad. Uz svu terapiju koju je prošao, crtanje je također odradilo velik dio posla", kaže Josip.

Osim što je ilustrirao slikovnicu, a uskoro izlazi još jedna, Jakov se počeo baviti i animacijom. Koristi se računalom za animiranje svojih prepoznatljivih likova. Obitelj je za njegov rad primala razne ponude, no ne žele ulaziti u komercijalne vode.

"Ne želimo to, samo želimo da on i dalje u tome uživa. On to zapravo živi, to ga je na neki način izvuklo. Tko zna koliko je samo još takve djece i tko zna kako bi bilo da mi kod Jakova to nismo prepoznali. A trebalo je samo malo poticaja i pažnje", ističe Josip Knežević.

Jakov danas ide u peti razred po posebnom programu, a u svakodnevnim školskim aktivnostima pomaže mu asistentica za koju roditelji imaju samo pohvale.

"On je sada u hiperprodukciji, stalno crta. On to baš voli, on to živi", govore ponosni roditelji koji su otvorili i profil na Instagramu gdje objavljuju Jakovljeve radove i uspjehe koje ne prestaje nizati.

