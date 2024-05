Umag i dalje pleše uz Rim Tim Tagi Dim i priprema doček: "Marko broj jedan si!"

Baby Lasagna na Eurosongu je postigao povijesni rezultat osvojivši drugim mjestom. Za pobjedu je nedostajala naklonost žirija, no i bez nje ritmovi Rim Tim Tagi Dim poharali su Europu i Hrvatsku.

Iz Umaga, rodnog mjesta Baby Lasagne, javila se Lina Dollar.

Umag i danas pleše itekako. Danas smo proveli dan u ondje i naletjeli na jednu veselu ekipu djece, majki i pokojeg oca. Svi oni i dalje plešu na Rim Tim Tagi Dim. Svi su ponosni, kažu osvojio je drugo mjesto, ali on je za njih apsolutno prvak. Pripremaju mu i doček

"Pleše se i dalje, ja mislim da ćemo zauvijek plesati uz ovu pjesmu. Iskreno mislim da smo ponovno svi razočarani, ali Marko je svima u srcu pobjednik. Više je to razočarenje nego suzica, ali on je naš, on je prvi, i za nas će uvijek biti tako", kazala je jedna rasplesana stanovnica Umaga.

U Umagu se također pratio nastup Baby Lasagne.

"Jako me iznenadio, ovim ekipu koja ima taj Marko vibe. Svi su plesali, družili se i Umag je oživio napokon. Bilo mi je super", nastavila je.

Rasplesana družina ima i poruku za Baby Lasagnu.

"Marko broj jedan si! Kako si ono rekao 'Ne ide žiri gledat tvoje koncerte, nego ide publika.'", kazala je Umažanka.

Umag Marku stoga priprema i doček.

"Priprema doček, bit će na Trgu i naravno svi će doći ondje. Svi ćemo pjevati, plesati i doći podržati našeg Marka. Bez goblena ništa!".

To je glavni modni dodatak ovih dana.

"I hlače su u tom tonu", istaknula je.

Umag se tako u znaku Baby Lasagne i goblena priprema za doček, a više u tome u Dnevniku Nove TV.

