Obnova Meštrovićeva paviljona u Zagrebu, koja traje mjesecima, podijelila je mnoge. Radovi su već pri kraju, magnolija više nama, ali ni stepenica od bračkog kamena koje vode do tog spomenika kulture.

O svemu je s članicom inicijative arhitektica, Suzanom Dobrić Žajom, razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić. Sve što je vezano uz Milana Bandića i rekonstrukcije uvijek poprima i obrise afera. Spomenik kulture Mestrovićev paviljon samo je posljednji u nizu. Počelo je s uklanjanjem magnolija, a završilo s uklanjanjem stepenica. A upravo to naspornije je i aktivistima koji već 15 tjedana upozoravaju na propuste i traže dokumentaciju koju do sada nisu dobili.

Na pitanje zašto inicijativi smeta uklanjanje stepenica s Meštrovićevog paviljona, Dobrić Žaja ističe da to njima ne smeta. "Paviljon je morao dobiti nove stepenice, jer su postojeće bile derutne, oštećene i propuštale su vodu. Ono što je sporno jest odabir novog kamena za te stepenice, jer taj odabir nije napravljen u skladu s pravilima struke", smatra Dobrić Žaja.

Naglasila je da se pokazalo kako je obim radova ispao znatno veći od onih predviđenih projektom te da to nije popraćeno adekvatnom dokumentacijom.

Prema njezinom mišljenju, u čitavoj priči ima puno netransparentnosti. "Nije konzultirano vijeće gradske četvrti, nije proveden javni arhitektonski natječaj, ima spornih elemenata oko javne nabave za izradu projektne dokumentacije i projekti nisu dovoljni za obim radova koji je predviđen", kaže Dobrić Žaja.

Što se samog kamena tiče, oko Meštrovićevog paviljona postavit će se zamjenski kamen iz kamenoloma kod Trogira, pojasnila je arhitektica. Građane će to koštati gotovo 1,4 milijuna kuna, dodaje Dobrić Žaja.

Kvaliteta kamena za ovu stručnjakinju nije sporna, već je sporno da se do toga došlo kad je već 30 posto kamena bilo postavljeno, odnosno tek tad su stigli rezultati analize. "To nije način na koji bi se trebalo raditi", poručuje.

Dobrić Žaja smatra da je cijela obnova Meštrovićevog paviljona zapravo krenula naopako. Naglasila je da pribavljanje dokumentacije traje još uvijek.

Činjenicu da ih Bandić već 15 tjedana ignorira, Dobrić Žaja teško komentira, ali ističe jednu pozitivnu stvar - da su u čitavom slučaju složni struka i građani.

Na pitanje je li možda riječ o pogodovanju izvođaču radova, Dobrić Žaja kaže da je to teško reći. "To se ne bih usudila tvrditi, to zna samo gradonačelnik", kaže.

"Činjenica je da sad sve gradske službe peglaju dokumentaciju kako bi ona bila u skladu sa zakonom"

Obzirom da je Grad prvo išao u odabir izvođača pa tek onda u prikupljanje dokumentacije, Dobrić Žaja ističe da je njezina inicijativa zbog toga predala kaznenu prijavu DORH-u. "DORH je procijenio da to jest za Uskok, tako da Uskok sad radi izvide i njihova će biti zadnja", poručile je na kraju Dobrić Žaja.

Kritike sa svih strana

Kritičari uklanjanje originalnih stepenica i postavljanje drugih, smatraju najboljim primjerom kako gradonačelnik Milan Bandić vodi grad.

Radovi na Meštrovićevu paviljonu i okolišu oko njega i dalje traju, a traju i izvidi Uskok-a, jer je zbog tih radova podignuta kaznena prijava.

Podigla ju je Inicijativa "Vratite magnoliju". Sporno im je što je iščupana magnolija, a zatim su se i počele mijenjati stepenice koje su od bračkog kamena. Bez javnog natječaja i bez projektne dokumentacije.

"Samo u troškovniku su navedene izmjene stepenica i to 37 komada, međutim u ugovoru koji je potpisao s izvođačem radova stoji da će se izmjeniti 220 stepenica", kaže Jasna Šumanovac iz inicijative "Vratite magnoliju".

Arhitektica koja vodi obnovu paviljona Loredana Stunić tvrdi da se ovakvi radovi mogu provesti bez javnog natječaja. No Društvo arhitekata smatra da kada je riječ o javnom prostoru, treba biti i javna rasprava.

"Ne mogu apriori reći da to nije dobro, ali da da smo više razgovarali o tome moguće da bi rješenja sagledali bi odmah i rekli da to je taj postupak, a da se manje stvari riješava u hodu", ističe Tihomil Matković iz Društva arhitekata Zagreb.

Gradonačelnika u gradskoj skupštini proziva oporba. Traže obustavu radova. "Ovo je poruka građanima, ako slučajno živite u nečemu što je spomenik kulture, možete mirno raditi što hoćete, napravite što treba, a kasnije ćete onda dobiti dokumente ili ne. Apsolutno kriva poruka", rekla je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Kako doznajemo, Ministarstvo kulture od grada je dobilo dokument o zamjeni stuba od bračkog kamena, koji su čekali nekoliko tjedana. No detalje ne otkrivaju.

Iz grada pred kamerama nitko nije želio ništa komentirati, isto kao i arhitektica koja vodi projekt, ali i Ministarstvo kulture.