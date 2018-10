Savjetnik potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane umirovljeni general Ante Gotovina i umirovljeni general Mladen Markač danas su prisustvovali završnom dijelu vježbe "Velebit 18 – združena snaga" na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja.

U vježbi je sudjelovalo više desetaka tenkova i oklopljenih vozila, minobacača, helikoptera i aviona. Nakon održane vježbe Ante Gotovina je čestitao svim sudionicima. Kako je kazao, radi se o složenoj vojnoj vježbi. "Sada slijedi, kao i uvijek, temeljita raščlamba ove vježbe koja će svojim zaključcima omogućiti Načelniku glavnog stožera i ministru obrane daljnje usmjeravanje k održavanju i jačanju borbene sposobnosti naših oružanih snaga", kazao je Gotovina i dodao kako u vježbi ne bi mijenjao ništa.

"Ono što nikada ne smijemo zaboraviti, oružane snage su jedan od najvažnijih stupova nacionalne sigurnosti. One nama garantiraju sigurnost i čuvanje naših sloboda i to je njihova zadaća", kazao je Gotovina. Na pitanje novinara kako bi procijenio utjecaj ministra obrane Damira Krstičevića na razvoj vojske odgovorio je: "Nema zadaće razvoja osiguranja. Ono što je bitno, to je sustav nacionalne sigurnosti. On vodi k cilju i mi smo svi zajedno s njim".

Institucije "su mogle bolje"

Osvrnuo se i na vukovarski prosvjed: "Mi živimo u demokraciji. Svi imamo pravo reći i slobodno izraziti ono što mislimo. Kakva bi to bila država, ne bi to bila demokracija? Svatko od nas ima pravo reći što misli i za to mu nitko ne smije uskratiti niti ugroziti njegovu sigurnost zbog toga". "Ja nisam mogao ići, radio sam svoj posao i bio sam na moru", dodao je Gotovina.

Na pitanje novinara smatra li da su institucije zakazale po pitanju procesuiranja ratnih zločina, Gotovina je odgovorio: "Uvijek se može bolje. Ali mi moramo vjerovati našim institucijama. Država je jaka koliko su jake njezine institucije. Istina je da smo ponekad nestrpljivi. Moramo se naoružati strpljenjem i vjerovati ono što je naš zajednički interes, a to je da svaki čovjek koji živi tu se osjeća dobro. I ti su temelji Domovinski rat, na njima je izgrađena naša demokracija. Sigurno da uvijek ima nekih stvari koje mogu biti bolje, ali to je put koji samo mi možemo napraviti.

Krstičević: "Vodimo računa o troškovima"

Ministar obrane Damir Krstičević zahvalio se svim vojnicima i svima koji su sudjelovali u vojnoj vježbi. "Mislim da su dečki odradili sjajan posao, na ponos cijele Hrvatske. Ja, kao ministar, sam zadovoljan i sretan, da Hrvatska ima ovakvu vojsku i vidjeli ste da je HV u potpunosti spremna izvršiti sve temeljne zadaće, a to je obrana zemlje, pomoć civilnim institucijama i doprinos kolektivnoj sigurnosti. Jačamo Hrvatsku vojsku u svim područjima. I, kao što sam rekao, ne da bi nekome prijetili nego je jačamo radi mira i sigurnosti", kazao je Krstičević.

Na pitanja novinara o troškovima vojne vježbe koja je održana kazao je: "Znamo da je hrvatski narod svoju slobodu teško platio i nikada više hrvatski narod ne smije proživjeti stradanja i razaranja u Domovinskom ratu. To nema cijene. To nema cijenu. Prema tome, što se tiče troškova, tu je načelnik Glavnog stožera, vodimo računa o troškovima i sigurno da će načelnik Glavnog stožera i cijela vojska hrvatskoj javnosti dati i te troškove. Da hrvatska javnost zna koliko je potrošeno u kontekstu vježbe".

"Kad ćemo izanalizirati kroz sustav naučenih lekcija sve aktivnosti i sigurno dat ćemo, načelnik Glavnog stožera, i taj dio. Ali sigurnost je vrlo bitna i vrlo je bitna stvar - vojska mora vježbati. Nema moderne vojske koja ne vježba. Mi nemamo drugog načina. Ili da stojimo u vojarnama. Da stojimo u vojarnama? Kad stojiš u vojarni onda ne možeš provjeriti. Vidite vi danas koliko je tu pokazano različitih sposobnosti, koliko je tu pokazano različitog manevra, zajedničkog djelovanja Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske kopnene vojske, zapovjedništva za potporu, zapovjedništva specijalnih snaga, koliko je tu oružnih sustava. To tu treba integrirati. Mi to ne možemo integrirati u vojarnama. I moramo biti na poligonima. Ovo sve što radimo, radimo da hrvatski narod zna - da ga čuva moćna i respektabilna i vojska. I to je zadaća i to je moja zadaća kao ministra i kao načelnika i na to sam fokusiran", zaključio je Krstičević.

