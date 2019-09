Za srijedu u podne najavljen je mirni prosvjed zaposlenih u KBC-u Zagreb, KBC-u Split i u Općoj bolnici u Dubrovniku. Medicinari poručuju – ovo je početak!

U srijedu će se održati mirni prosvjed "Pet do 12". Zaposlenici KBC-a Zagreb, KBC-a Split i u Opće bolnice Dubrovnik izlaskom u krug bolnice Vladi će poručiti da je zdravstvo u ozbiljnoj situaciji te da je nužno povećanje plaća i potpisivanje kolektivnog ugovora.

"Mirni prosvjed uvod je u štrajk"

U zagrebačkom Kliničkom bolničkom centru okupljenima će se obratiti sindikalni povjerenici u toj najvećoj hrvatskoj zdravstvenoj ustanovi, u kojoj radi 5500 liječnika, medicinskih sestara i tehničara te drugog zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja. Akciju organiziraju Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara/tehničara i Samostalni sindikat zdravstva.

"Ne radi se o štrajku, nego o mirnom prosvjedu koji će biti održan u tri ustanove u Hrvatskoj. Mirni prosvjed uvod je u štrajk", kazala je Anica Prašnjak iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara. "Zaposlenici bolnica izaći će u krug ustanove kako bi dali do znanja da je stanje neizdrživo. Ljudi više ne mogu tolerirati da su uvijek zadnji na listama, bilo da se radi o kolektivnom ugovoru, povećanju plaća, poboljšanju uvjeta rada...", dodala je.

Miran prosvjed u trima bolnicama trajat će oko pola sata. "Mirni prosvjed trajat će do pola sata, koliko traje naša zakonska pauza. No to ne znači da se ne prestajemo brinuti o pacijentima. Po odjelima će ostati oni koji će se i dalje skrbiti za bolesne", objasnila je Prašnjak.

Ističe kako ne vjeruje da će u mirnom prosvjedu sudjelovati puno zaposlenika: "Neće biti puno ljudi jer nas i ovako već manjka po odjelima". "Mirni prosvjed u srijedu je samo početak. O pregovorima u petak ovisi hoće li se organizirati daljnje akcije u koje će se uključiti još ustanova", zaključila je.

Potporu dali i liječnici

Potporu prosvjedima koji će se održati u tri zdravstvene ustanove daje i Hrvatski liječnički sindikat, čija predsjednica Renata Čulinović Čaić kaže kako liječnici mogu ako žele podržati prosvjed u vrijeme pauze. "Liječnici koji to žele mogu podržati i sudjelovati u akciji u vrijeme pauze od 30 minuta na koju imaju zakonsko pravo. Mi smo rekli da ćemo podržati sve sindikalne akcije, ali kao sindikat zbog zakonskih zapreka ne možemo sudjelovati u njihovoj organizaciji", kazala je predsjednica HLS-a.

Zaposleni u KBC-u Split u srijedu će petnaest minuta prosvjedovati ispred središnjeg ulaza u bolnicu na Firulama, a u prosvjedu, koji će početi u 11:55, sudjelovat će sve zdravstveno i nezdravstveno osoblje, kažu sindikalni predstavnici u ustanovi. Pozivaju građane i pacijente da im se pridruže te ističu kako pacijenti zbog prosvjeda neće biti zakinuti jer će biti obrađeni prije ili poslije prosvjeda.

I pred dubrovačkom bolnicom zaposlenici će se simbolično u srijedu okupiti u 11:55 te ukazati na to da je krajnje vrijeme za rješavanje nagomilanih problema. "Zaustavit ćemo naš rad na pola sata kao posljednje upozorenje pred štrajk jer pregovori ne idu u željenom smjeru", rekao je Ivan Večerin, sindikalni povjerenik sindikata medicinskih sestara i tehničara.

Pregovori o plaćama nastavljaju se u petak u Ministarstvu zdravstva, kada se očekuje da vlada sindikatima iznese svoj prijedlog o povećanju plaća. Prošlotjedni pregovori završili su zahtjevom sindikata da im se povećaju dodaci na uvjete rada i odgovornost između 10 i 20 posto, ovisno o radnom mjestu. Sindikati time traže više u odnosu na dogovoreno 7-postotno povećanje koje su parafirali s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem u prethodnom Kolektivnom ugovoru (KU), a koji vlada nije prihvatila. (Hina, M.V.)