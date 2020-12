Nekoliko jakih potresa pogodili su u ponedjeljak ujutro Sisačko-moslavačku županiju. Na mjestu događaja je reporter Andrija Jarak.

Razgovarao je s gradonačenikom Petrinje, Darinkom Dumbovićem.

"Mislim da je Petrinja doživjela katastrofu. Nakon Domovinskog rata, poslije COVID-a, samo nam je još trebao ovaj potres. Petrinja je bila i ostala grad destinacije i frustracija. Kad pogledamo sve što imamo u precentraliziranoj državi i kad gledam što nam se događa, normalno da od države ne tražim da nemaju rješenje, nego da imaju rješenje. Ovdje očekujemo pomoć od svih njih da promtno reagiraju. Sutra. Odmah. Jučer", rekao je.

Dodao je da će sve reći i državnom vrhu koji je već u Petrinji.

"Kad je u pitanju Petrinja, ja ću njima jasno reći. Ono što Petrinja proživljava kroz svoju noviju prošlost, uvijek dajem do znanja da su svi dobrodošli. Ako u ovim elementarnim nepogodama, kad imamo katastrofu, ne budemo promtno reagirali i dali do znanja da želimo prije svega ući u ovaj zakon koji su donijeli za Zagreb i za područje Zagorja. Iste sekunde da uđemo u taj zakon, to nam je jako važno, kako bismo dobili sredstva, ali i ono što je jako važno, da ovi ljudi koji danas trebaju propusnicu, da im mi kao Grad dajemo propusnicu da bi imali siguran dom. Ima puno ljudi u koje je ušao strah", dodao je Dumbović.

Osim crkve sv. Lovre koja je oštećena, Dumbović tvrdi kako je stradala i zgrada Gradske uprave.

Tlo i dalje podrhtava, u večernjim satima zabilježen još jedan potres. Stručnjak o Petrinji: "Očekujemo da će biti oštećeno 500 do 1000 zgrada"

Milanović i Plenković u Petrinji: "Država će reagirati, naravno da hoće. Tu smo da pomognemo"

"Zgrada nije za posao nikakav. Sud. Mnogi objekti iz 19. stoljeća su još više devastirani. Poruka je jasna: Petrinja je grad u kojem se stvarala domovina. Ne bismo voljeli da domovine ima svuda, samo ne ondje gdje je krvarila", zaključio je Dumbović.