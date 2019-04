Velika Britanija dobila je dodatni rok od šest i pol mjeseci da dovrši proces ratifikacije sporazuma o razdruživanju i pokuša naći konsenzus u parlamentu za uređeno povlačenje iz Unije, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku izvanrednog summita o Brexitu koji je završio u ranim jutarnjim satima u četvrtak u Bruxellesu.

Čelnici 27 zemalja članica odobrili su novu odgodu izlaska Velike Britanije iz EU-a do 31. listopada, s tim da će moći izići i ranije u svakom trenutku kada ratificiraju sporazum o razdruživanju. "Na ovaj način ostvarili smo cilj da nemamo svaka dva ili tri tjedna novi summit i novih produljenja rokova", rekao je Plenković.

Velika Britanija će, ako ne iziđe do 22. svibnja morati organizirati izbore za Europski parlament. Ako to ne napravi morat će napustiti EU 1. lipnja 2019., kaže se u zaključcima summita. O Brexitu će se ponovno razgovorati na redovitom summitu EU-a u drugoj polovici lipnja, ali ne o datumu nego će se razmotriti razvoj situacije u Velikoj Britaniji u vezi s povlačenjem iz EU-a.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavio je na završnoj konferenciji za novinare da će Velika Britanija u ovom dodatnom razdoblju imati vremena za razmatranje sveukupne situacije u pogledu Brexita. "To može dovesti do promjena u Političkoj deklaraciji, ali ne i u sporazumu o razdruživanju. Do kraja ovoga razdoblja, Ujedinjena Kraljevina također će imati mogućnost povlačenja članka 50 i odustati od brexita u potpunosti", rekao je Tusk.

Politička deklaracija je dokument koji je dogovaran paralelno sa sporazumom o razdruživanju i u kojem su dani obrisi budućih odnosa između EU-a i Velike Britanije.

Plenković kaže da je za Veliku Britaniju sada "politički malo nezgodno, da ne kažem apsurdno" organizirati izbore za Europski parlament, ali takva su pravila i ako je u trenutku izbora ona još uvijek članica onda ih mora provesti. "Također moraju biti lojalna članica sa svim pravima i obvezama dok god su članica EU-a", kaže Plenković.

U zaključcima summita kaže se da se prima na znanje obećanje Velike Britanije "da će djelovati konstruktivno i odgovorno u produljenom razdoblju u skladu s obvezama iskrene suradnje". To znači da se od Velike Britanije očekuje da kao odlazeće zemlje očekuje da ne opstruira funkcioniranje Unije i njezinih institucija.

Ako Velika Britanija ostane u EU i nakon europskih izbora, Hrvatska će, kao i druge zemlje koje su dobile dodatni broj zastupnika u Europskom parlamentu, imati jednog zastupnika manje sve dok Velika Britanija ne napusti Uniju. Hrvatska je raspisala izbore za Europski parlament za 12 zastupnika, koliko ih ima po novoj raspodjeli bez Velike Britanije. Taj 12 zastupnik ili zastupnica moći će aktivirati svoj mandat u trenutkiu kada Britanija napusti EU. (Hina)