Premijer Andrej Plenković u subotu je u Trsatu kazao kako djelatnici koji su radili projekcije za turističku sezonu nisu mogli ni slutiti da će razultati biti tako dobri, a očekuje i još puno dolazaka turista unatoč najavama nekih europskih zemalja da će staviti Hrvatsku na "crvenu listu" zbog koronavirusa.

Premijer Andrej Plenković u subotu je posjetio marijansko svetište u Trsatu gdje se obratio novinarima i prokomentirao situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i turističku sezonu.

"Možemo biti zadovoljni kako je turistička sezona prošla. Većina naših djelatnika koji su radili projekcije nisu ni slutili da će godina biti tako dobra. To znači da smo poduzimali dobre mjere, rezultati su iznad svih očekivanja. Što se tiče povećanog broja zaraženih to je očekivano, mi smo cijelo vrijeme apelirali da se drži distanca, to se očito nije događalo u noćnim klubovima. Mislim da su indicije sasvim jasne iz svih podataka koje stožer ima da je većina tih zaraženih prosječno vrlo mlada. Mislim da je prosječna dob negdje oko 31 godine što znači da se sve to uglavnom događa kada malo kočnice popuste", rekao je premijer.

Plenković je kazao kako je u kontaktu sa slovenskim i austrijskim kolegom koji najavljuju mjere za sve ljude koji u njihove zemlje ulaze iz Hrvatske.

"Oni gledaju svoje statistike, s obzirom da škole tamo počinju 1. rujna najviše se boje da se ne bi širilo u školama", rekao je Plenković te istaknuo kako se svaka zemlja brine o sebi. "Vidimo da su i danas ogromne gužve na ulazu u Hrvatsku, bit će još puno dolazaka", smatra.

Predsjednik Vlade kaže kako je Hrvatska odradila odličan posao u borbi s koronavirusom, no moramo "biti budni za jesen". "Mi smo u prvom poluvremenu odradili sjajnu utakmicu, bolest je prije par mjeseci bila puno ubojitija", rekao je te dodao kako je većina zaraženih koji su donijeli virus u Hrvatsku, došla iz Italije i Austrije. "To sad oni kažu za nas. Pa dobro, ja mislim da je bila puno ozbiljnija situacija tada nego što je sada", zaključio je.