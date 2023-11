Plenković o povratku Hrvata iz Gaze i trenutačnoj situaciji: "Ne znamo je li netko poginuo, te se informacije još provjeravaju"

"22 hrvatska državljana koja su htjela napustila su pojas Gaze", rekao je Andrej Plenković i zahvalio svima koji su sudjelovali u postupku. "Tijekom dana bit će postupak povratka. Ne znamo je li netko poginuo, te se informacije još provjeravaju", dodao je o neslužbenoj informaciji da je poginuo jedan Hrvat.

Odgovorio je na pitanje o plakatu za Dan sjećanja u Vukovaru.

"Vlada je predložila Saboru 18. 11. kao Dan sjećanja na Vukovar. Nije mi jasno po kojoj političkoj logici nakon niza godina dobre suradnje, najednom iz optike gradonačelnika Vukovara koji je do jučer bio u HDZ-a, sad je Tomo Medved ukrao kolonu Vukovarcima. Nije mi to jasno. Penava je s druge strane pokazao veliko nepoštovanje prema državi jer je poslao pismo Medvedu, a nije došao na sastanak Vijeća za domovinski pijetet. Jesu li oni nedostojni njegova društva? Poruku šalje ministru, to je neprimjereno i ne mogu to nazvati drukčije nego politizacijom Dana sjećanja i Vukovara kao simbola. 18. studenog je iznad bilo koga. Dobra je odluka Vijeća da se napravi drugi plakat, da je Vukovar grad posebnog pijeteta. Ne znam zašto se to sad mijenja", kaže premijer.

Na pitanje hoće li ove godine s njima u Vukovaru biti i Zoran Milanović, Plenković odgovara da je svatko dobrodošao.

Premijer je komentirao i inflaciju te kazao kako su pokazatelji odlični.

"Realan je rast plaća veći nego realan rast inflacije. Imamo puno pozitivnih okolnosti. Dizel će ići malo dolje, benzin će ostati isti na sjednici Vlade u ponedjeljak", kaže Plenković.