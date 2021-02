Premijer Andrej Plenković izrazio je predsjedniku Europskog parlamenta nezadovoljstvo zbog incidenta s europarlamentarcima koji su prošlog vikenda pokušali ilegalno prijeći zelenu granicu Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković razgovarao je danas preko videoveze s predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem i prosvjedovao zbog privatnog posjeta četvero talijanskih zastupnika Kluba Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu na zelenoj granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Iz Ureda predsjednika Vlade priopćili su da je Plenković naglasio kako je cilj talijanskih zastupnika bio izazvati incident i narušiti međunarodni ugled Republike Hrvatske, uz nepoštovanje njezinih zakona i institucija.

''Hrvatska je diplomatskim putem upozorila zastupnike da ne mogu samovoljno prelaziti granicu gdje je to zabranjeno i uputila na prelazak granice na zakonit način na službenom graničnom prijelazu, no oni su to ignorirali'', stoji priopćenju u kojemu su naveli i da je premijer izrazio očekivanje da se takva provokacija više neće ponoviti.

''U razgovoru je obostrano potvrđen privatni karakter posjeta talijanskih socijalističkih zastupnika u EP-u i činjenica da to ni na koji način nije bilo organizirao niti odobrio Europski parlament. Naglašena je važna uloga Hrvatske u čuvanju i upravljanju vanjskom granicom Europske unije'', poručili su iz premijerova Ureda.

Danas sam prosvjedovao @EP_President Sassoliju zbog privatnog posjeta četvero talijanskih socijalističkih zastupnika na zelenu granicu 🇭🇷/🇧🇦 ovog vikenda. Cilj posjeta, kojeg osuđujem, bio je izazvati incident uz nepoštovanje hrvatskih zakona i institucija. pic.twitter.com/DCgBkmGjG3 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 3, 2021

Alenko Vrđuka, voditelj službe za granicu PU sisačko-moslavačke, za Dnevnik Nove TV ispričao je što se točno događalo u mjestu Bojna, zadnjem selu prije bosanske granice. Do tog mjesta stigla su i četvorica talijanskih eurozastupnika.

"Njihova je namjera bila da prijeđu državnu granicu izvan mjesta koje je predviđeno za prijelaz granice. Ovdje nije granični prijelaz", kazao je Vrđuka.

Europarlamentarci su kasnije rekli da su htjeli vidjeti kako se troši novac iz Europske unije. "To nije istina. Mi to znamo iz verbalne note Talijanske Republike, gdje su oni tada izrazili namjeru da bi prešli državnu granicu kroz šumu u mjestu Bojna", objasnio je Vrđuka i dodao da su imali namjeru granicu prijeći kroz šumu.