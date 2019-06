Premijer Andrej Plenković u petak je, nakon odluke saborskog odbora da ne raspravlja o njegovom zahtjevu za izuzećem predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković u predmetu poznatom kao 'afera Hotmail' „trendom iznošenja netočnih činjenica” prokomentirao pitanje je li riječ o njegovom manevru kojim želi izbjeći optužbe da je u sukobu interesa, naglasivši kako Povjerenstvo u tom predmetu odlučuje o tome je li povrijedio načelo obnašanja javne dužnosti.

Novinari su ga u Zadru, nakon sastanka s županima, pitali je li traženje izuzeća Novaković njegov manevar da izbjegne optužbe da je u sukobu interesa, a premijer je odgovorio: "Ovo što govorite to je trend iznošenja netočnih činjenica. Prvo, Povjerenstvo je već konstatiralo da nema nikakvog sukoba interesa. To je broj jedan. To vas molim da prenesete, kad već otvarate tu temu. Dakle, nema sukoba interesa. Dva, ovdje je riječ o elementu koji se tiče načela djelovanja dužnosnika", rekao je Plenković.

Dodao je i da je sada "na institucijama da dalje odlučuju tko je nadležan za ovo pitanje” (izuzeće Novaković).

Novinari su ga pitali i za komentar izjave zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je optužio sve stranke da sustavno obmanjuju i lažu ljude ove zemlje zadnjih 29 godina, jer jedno govore prije izbora, a onda kad izbori prođu kao da ništa nisu rekli, pozvavši vladajuće da što prije naprave i usvoje strategiju demografske strategije na nacionalnoj razini.

Premijer je podsjetio da 14 od 28 članica EU ima sličnu situaciju kao i Hrvatska, odnosno negativni prirodni priraštaj. "Mi smo jedna od zemalja koja otprilike ima situaciju da je 15, 16 tisuća više umrlih u odnosu na novorođene. To je ozbiljan strukturni problem koji traje niz desetljeća, nije od jučer, nije od ove vlade, niti od razine grada ili bilo koga. Mjere koje smo mi do sada poduzeli s aspekta demografske revitalizacije su bez presedana na nacionalnoj razini”, rekao je.

Dodao je i da za njega to nije samo pitanje gospodarskih preduvjeta, rasta, boljeg standarda ljudi, već i „jedno mentalitetno pitanje”. "Moramo biti svjesni da više ne živimo prije sto ili dvjesto godina, živimo u jednom društvu koje stvara neke druge vrijednosti pa i neke druge navike, tako da se veliki broj obitelji ni ne odlučuje za veći broj djece”, rekao je.

Dodao je da će Vlada raditi na tome da preduvjeti za demografsku revitalizaciju budu što bolji, koristeći se "najboljim praksama zemalja koje su radile iskorake”.

"Naravno, sve to skupa kao i ostale reforme , uključujući primjerice efekte mirovinske reforme, moraju biti dugoročno, proračunski, to jest, fiskalno održive”, dodao je.

Potvrdio je i da je razgovarao s virovitičkim gradonačelnikom Ivicom Kirinom, a vezano uz slučaj nestanka više milijuna kuna iz gradskog proračuna i tragičnu smrt pročelnika gradskog Ureda za gospodarstvo i financije Siniše Palma.

"Upoznat sa svim što smatram da je relevantno, ali s obzirom da traju službene radnje, istrage nakon smrti pročelnika, nije na meni u ovom trenutku da komentiram tu temu. U svakom slučaju, vrlo vjerojatno ćete svi skupa vrlo brzo saznati o čemu je riječ”, dodao je.

Rekao je i da će se u okviru limita proračuna razgovarati i o plaćama učitelja koji prijete štrajkom ako im ne budu povećane.

"Raspravljat ćemo o okvirima, limitima za proračun iduće godine. Puno resora ima puno ambicija. Naša je politika fiskalne konsolidacije, a kao što znate, u mandatu naše Vlade velika su porezna, administratvina rasterećenja, narasla je minimalna plaća, narasla je prosječna plaća u Hrvatskoj, svi su gospodarski pokazatelji dobri. Sve ove inicijative moramo gledati u ukupnom kontetsku onoga što radimo na razini bilo državnih, bilo javnih službi”, rekao je. (Hina)