Plenković o Milanoviću: "Kukavica je. Mi koji nismo s njim u rodu, ne moramo ga trpjeti"

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković komentirao je u subotu poruke koje su razmjenjivali Oleg Butković i Josipa Rimac.

“Butković je sam odgovorio. Opet imamo situaciju da netko prigodno vadi poruke, ako su uopće autentično, protuzakonito ih daje novinarima, onda mi to moramo komentirati. To sve ima policija i DORH i ako nisu ništa poduzeli pet godina, znači da onda to ne predstavlja ništa,” rekao je Plenković u Zagrebu na predstavljanju programa HDZ-a, prenosi N1.

Osvrnuo se i na sve što je predsjednik Zoran Milanović izgovorio umirovljenom načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Josipu Luciću.

“Milanović je brutalno izvrijeđao načelnika Glavnog stožera, generala Lucića koji više nije vojna osoba. Milanović je prešutio nabavku aviona i sad je još jednom ponizio Hranja, shvatili smo da je besmisleno sastajati se s njim. Da su bili na zadnjem službenom sastanku, s takvim sugovornikom se 500 godina ne bi pozdravili. Zlorabio je Hranja kad ga je vukao u Slovensku u vrijeme mjera protiv covida, kršio je mjere odlazeći u bužu svom frendu Kovačeviću. Kako da je baš otišao u bužu gdje je brojač novca? Mi smo tad šutjeli da ne kompromitiramo načelnika gdje ga je ovaj odvukao. Mislim da je Hranj pogriješio. Ako nije politički angažiran, neka se ne miješa. General Lucić je čovjek s dostojanstvom iza kojeg stojimo, a Milanović krši Ustav, snižava kulturu, vrijeđa, bljuje najgore vrste uvreda… Čovjek s kojim nitko racionalan zna da se ne može surađivati. Onaj tko podržava kršitelja Ustava, taj isto krši Ustav. On nama nešto predbacuje, a protuzakonito je predlagao gđu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda… Mi koji nismo s njim u rodu, ne moramo i nećemo to trpjeti. Kukavica je, nije dao ostavku. Da je dao ostavku, imao bih se s kim natjecati,” poručio je Plenković.