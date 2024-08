Plenković u svom stilu o tragediji u Malom Lošinju: "Nema potrebe da premijer sve komentira, ovo se radi samo na štetu Vlade..."

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u četvrtak na Svetoj misi povodom blagdana Velike Goste u Svetištu Majke Božje Trsatske, a pridružio mu se i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Nakon mise u izjavi za medije komentirao je tragediju koja se dogodila u Malom Lošinju i u uslijed kojeg su tri mornara poginula, a još dvojica su ozlijeđena.

"Ovo se koristi za činjenje štete Vladi, ali navikli smo na to, ovo nam je treći mandat. Nema ni teoretske šanse da podlegnemo vanjskom pritisku dok istraga ne utvrdi što se dogodilo", rekao je premijer.

Objasnio je i zašto je čekao s izjavom pet dana.

"To je naša normalna komunikacija. Ministar je bio na TV, Sopta je bio na TV. Nema potrebe da predsjednik Vlade komentira sve. Izrazili smo sućut obiteljima, Jadrolinija će brinuti o obiteljima poginulih. Sve se napravilo onako kako treba", rekao je Plenković.

Komentirao glasine o Soptinoj ostavci

Osvrnuo se i na dopise koji su iz sindikata godinama slali ministru Butkoviću i u kojima su ga upozoravali na probleme s brodovima Jadrolinije.

"Na što se upozoravalo? Brod se gradi da bi dugo trajao. Ne radi se za pet ili deset godina, radi se za više desetljeća, zato postoji održavanje, zato postoje sigurnosne službe, što Jadrolinija ima jer je ozbiljna i odgovorna kompanija. Svaki brod godišnje prolazi redovite tehničke kontrole. Nitko ne bi riskirao sigurnost putnika i posade", rekao je premijer i dodao kako Vlada investira u Jadroliniju.

Premijer je komentirao i glasine o tome da se tražila ostavka predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte.

"Zaboravite to. Znam da se nešto mora pisati, ali nema koristi od toga, idete u krivom smjeru. To je prije par godina napravio ministar Krstičević i bio sam protiv toga. Kakve on veze ima s padom aviona", rekao je Plenković i dodao da, dok ne završi istraga, neće komentirati što se dogodilo na trajektu.

