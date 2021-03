U stranačkoj središnjici u ponedjeljak popodne sastalo se Predsjedništvo HDZ-a. Iako se izjava šefa stranke Andreja Plenkovića očekivala iza 18 sati, novinari ga još čekaju.

Plenković je komentirao najnoviju objavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji se oglasio na Facebooku i reagirao na potegnuto pitanje o pokretanju njegovog opoziva.

Kazao kako je predsjednik prošli tjedan "doživio teški pravni poraz“.

"Kad je riječ o političkom aspektu i nametanju kandidatkinje, on je politički ponižen. Jasno je da ne može izabrati kandidatkinju koju on želi, to je jedna frustracija", kaže Plenković.



Premijera Plenkovića, podsjetimo, pozvao je da "se ohrabri i krene u prikupljanje žetona" za opoziv, a zatim je nabrojao razloge zbog kojih bi se, tvrdi, mogao opozvati upravo premijer.

"Ajde Plenkoviću, budi jednom u životu hrabar, prestani muljati i počni raditi. Kreni u prikupljanje vjernih žetona, odriješi kesu, nazovi kumove i pokreni opoziv", poručio je međuostalim predsjednik Milanović.

Izjavu Andreja Plenkovića moći ćete uživo pratiti na portalu DNEVNIK.hr.

U stranačkoj središnjici HDZ-a je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak koji je izvijestio kako mu je nekoliko članova Predsjedništva potvrdilo da na sjednici nije bilo riječi o prijedlogu za opoziv predsjednika.

"Očito su u HDZ-u svjesni da nemaju dvotrećinsku većinu i potreban 101 glas da bi se opozvalo predsjednika države", rekao je Jarak.