Andrej Korljan odvjetnik je Darka Kovačevića Daruvarca, kojem se sudi zbog brutalnog premlaćivanja 18-godišnjakinje u Zadru.

Slučaj Darka Kovačevića Daruvarca (31), koji je optužen da je u Zadru teško pretukao 18-godišnju djevojku, no izašao je na slobodu jer je istekao zakonski rok koliko osoba može biti zadržana u istražnom zatvoru, izazvao je burnu reakciju javnosti.



Podsjetimo, Kovačević je pušten nakon što se njegovi odvjetnici nisu pojavili na ročištu. "Ispričavam se žrtvama nasilja, no suđenje ne može početi jer nema uvjeta za održavanje rasprave. Ja bih to doista voljela, ali ne mogu zbog zakonskih okolnosti", rekla je sutkinja Mitra Meštrović.

Osvemu se danas oglasio i Kovačevićev odvjetnik Andrej Korljan, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Poštovani, prije svega, moram istaći kako je Predsjednica Općinskog suda u Zadru u jednom dijelu svog priopćenja od dana 14. prosinca 2018. g. u kojem je opisala postupanje u kaznenom predmetu koji se pred Općinskim sudom u Zadru vodi protiv okrivljenika Darka Kovačevića, iznijela neistinitu činjeničnu tvrdnju.



Naime, navela je da nisam opravdao izostanak s glavne rasprave što nije točno.

"Glavna rasprava zakazana nezakonito"

Kako sam ranije navodio, glavna je rasprava zakazana nezakonito jer nisu ispoštovani rokovi iz čl. 383. st. 3. Zakona o kaznenom postupku koji propisuje da se poziv za raspravu mora dostaviti tako da između dostave i dana rasprave ostane primjereni rok za pripremu obrane, a najmanje 8 dana. Kako u konkretnom slučaju između dostave i rasprave nije proteklo 8 dana, rasprava nije bila zakonito zakazana, a sud je povrijedio, ne samo citiranu odredbu Zakona o kaznenom postupku, nego je postupio suprotno odredbi čl. 29. st. 2. Ustava Republike Hrvatske i čl. 6. st. 3. b Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.



Iako na nezakonito zakazanu raspravu nisam dužan pristupiti, uputio sam dopise raspravnoj sutkinji te predsjednicima Općinskog i Županijskog suda u Zadru, u kojima sam ukazao na nezakonito postupanje suda i zatražio odgodu nezakonito zakazane glavne rasprave. Kao branitelj okrivljenika u kaznenom postupku dužan sam štititi njegova prava i interese i paziti na zakonitost postupanja suda. Da nisam tako postupio, da je moja reakcija unatoč saznanju o nezakonitom postupanju suda izostala te da sam dao legitimitet takvom nezakonitom postupanju, tada bih se ogriješio o Kodeks odvjetničke etike te izložio disciplinskoj odgovornosti pred tijelima Hrvatske odvjetničke komore i mogućem kaznenom progonu zbog zlouporabe povjerenja.

U predmetnim dopisima koje sam uputio raspravnoj sutkinji i predsjednicima sudova, ukazao sam i na druge neodgodive poslovne obveze te na drugu glavnu raspravu u pritvorskom predmetu koja je istog dana zakonito zakazana te da i iz ovog razloga ne mogu pristupiti na nezakonito zakazanu glavnu raspravu u ovom predmetu.

"Opravdao sam svoj izostanak"

Time sam, suprotno navodima iz priopćenja predsjednice Općinskog suda u Zadru, opravdao svoj izostanak s rasprave, a predmetni su dopisi sastavni dio sudskog spisa.



Instituti delegacije i izuzeća legalna su i legitimna pravna sredstva predviđena Zakonom o kaznenom postupku.

Prijedlog za delegacijom te zahtjevi za izuzećem koje sam podnosio u ovom kaznenom predmetu bili su detaljno obrazloženi te po mojem mišljenju osnovani i u skladu s praksom Vrhovnog suda RH te recentnom praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, koju praksu sam priložio uz predmetne zahtjeve. Štoviše, odluke kojima se ti zahtjevi odbijaju suprotne su praksi kako Vrhovnog suda RH tako i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u sličnim slučajevima.

Zar nije osnovano tražiti izuzeće suca koji se prije početka suđenja neprimjereno obraća okrivljeniku u istražnom zatvoru ispred svjedoka te kasnije javno najavljuje kako namjerava presuditi, a suđenje nije niti započelo? Zar nije osnovano tražiti izuzeće sutkinje čijeg supruga branim u drugom, aktivnom kaznenom predmetu, što predstavlja objektivni razlog za izuzeće? Zar je to odugovlačenje postupka? Zbog nastale atmosfere i uznemirenosti lokalnog stanovništva tražio sam delegaciju predmeta na drugi sud, što jesu razlozi za traženje delegacije. Kasnija događanja nakon puštanja okrivljenika iz istražnog zatvora te pojačana uznemirenost javnosti dovela je do prosvjeda pred zgradom suda te kukavičkih prijetnji meni kao branitelju, što zasigurno dovodi do otežanog vođenja kaznenog postupka pred mjesno nadležnim sudom. Upravo ta najnovija događanja potvrđuju osnovanost mog prijedloga za delegacijom ovog predmeta na drugi stvarno nadležni sud.



Nadalje, ako je bolest suca Tomislava Šimića razlog zbog kojeg sud u roku od šest mjeseci nije donio presudu, a kako to navodi ministar pravosuđa s čime se i ja slažem, postavljam pitanje kako ja mogu biti odgovoran za nastalu situaciju.



Kao branitelj okrivljenika, svoj sam posao obavio profesionalno i zakonito, nisam zlouporabio procesna ovlaštenja te me u tom smislu nitko nema pravo prozivati niti se imam potrebe bilo kome pravdati. Stojim iza svake svoje riječi i svog postupka u ovom kaznenom predmetu. Ne znam na koji bi drugi način kao branitelj okrivljenika uopće mogao postupiti, sve s obzirom na saznanja koja sam imao.



U odvjetništvu sam dovoljno dugo, gotovo trideset godina i nikada se nisam ogriješio o Kodeks odvjetničke etike te u tom smislu nikad nisam ni stegovno odgovarao pred disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore", navedeno je u priopćenju koje potpisuje odvjetnik Andrej Korljan.