Premijer Andrej Plenković je komentirao Milanovićev prijedlog Zlate Đurđević za novu predsjednicu Vrhovnog suda. Poručio je kako treba poštivati Ustav, zakon i institut javnog poziva te kako se ovakva situacija nije trebala dogoditi. Na pitanje hoće li doći do sastanka između njega i predsjednika Zorana Milanovića, poručio je kako mu se ne da o tome komunicirati putem medija.

Predsjednik Zoran Milanović je odabrao svojeg kandidata, poslao sve u Hrvatski sabor, ali vladajući to ne priznaju. Jesmo li mi sada u krizi, pitanje je na koje je odgovor u svojoj analizi dao reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

"Mi smo u krizi čim je poslan u Sabor dokument Predsjednikove želje o tome tko bi trebao biti novi predsjednik Vrhovnog suda. A imamo situaciju da Vlada ili vladajući ne žele uopće razgovarati o Predsjednikovom prijedlogu. S druge strane, vidimo kako je zakon nedorečen. Što bi bilo da se nitko nije javio na natječaj? Tko će sada raspisati novi natječaj? Napravljen je pravni vakuum. Naravno da Ustav ne može predvidjeti sve situacije. Nije to vodič za paliti televizor, ali te stvari su se mogle predvidjeti. Predsjednik tvrdoglavo tvrdi, kao i njegovi prethodnici, 'konzumiram članak Ustava', gdje on direktno Saboru predlaže. Sad je po zakonu ubačeno 2018. Državno sudbeno vijeće koje bi kao poštar prebacivalo te kandidate", kazao je Bago.

"Mislim da je to dosta nezgodno za Predsjednika, bez obzira on govori da je u pravu i da se poziva na Ustav. Obični ljudi to će gledati na način - 'kako on jedan zakon ne želi provoditi i na njega se referirati, zašto bi se mi vodili po nekim drugim zakonima?'. Svatko od nas može naći pet zakona koje smatramo lošima. Predsjednik je možda napravio loše, znao je za taj problem, on tvrdi da neće ići Ustavni sud, no jedino tamo se to može riješiti", dodao je Bago.

No, može li se pronaći kompromis ili će to morati razriješiti Ustavni sud? "Znajući Predsjednika, on je vrlo tvrdoglav i jasno je dao do znanja da on od ovoga neće odustati. Ustavni sud je taj koji bi mogao to spasiti. Da apsurd bude veći, Ustavni sud će se baviti Ustavnom tužbom koju je ponio Dario Juričan. On je iz svojeg egzibicionizma podnio tu tužbu", rekao je Bago.

"Sad je to slamka spasa i Vladi i Predsjedniku da se vidi što će biti. Može Ustavni sud taj sporni članak suspendirati, to se već događalo. No što ako Ustavni sud kaže da je zakon u skladu s Ustavom i da Predsjednik može i mora temeljem zakona predložiti kandidata za predsjednika Vrhovnog suda? U toj situaciji je Predsjednik osoba koja ne poštuje odluku Ustavnog suda. A odluke Ustavnog suda svi moraju poštivati, pa i onaj koji je prisegnuo da će čuvati taj Ustav", dodao je Bago.

"Inače, kod samog javnog natječaja, to je isto malo veća lakrdija. Imate zakon, imate javni poziv pa da se jave svi, uključujući i tvoj kandidat i onda se na osnovu fingiranog javnog poziva bira osoba za Vrhovni sud. Tako smo birali glavnu državnu odvjetnicu koja je u petak bila slučajno u Vladi, podnijela kuvertu i na taj način smo dobili ljude. Onda je poštenije reći - ovo su, uvjetno rečeno, politička postavljenja. Za to onaj tko postavlja politički snosi odgovornost na izborima", istaknuo je Bago.

Zlati Đurđević nitko ne osporava stručnost. "Ona ima besprijekornu biografiju. Razgovarao sam s odvjetnicima, pravniciima i sucima, nitko nije imao riječ protiv nje. Ona je bila protiv Milanovićeva lex Perkovića, protiv nekih odluka ustavnog suda, ona je bez dlake na jeziku. Ona je žena koja dolazi izvana i mnogi kažu da bi bilo sjajno da se taj Vrhovni sud prodrma, da se počnu sankcionirati sudci, da se pogleda koji sudac ima koliko predmeta, koliko ih odrađuje. Imamo tu instituciju kao zatvoreno društvo iz koje informacije dolaze na kapaljku i uvijek dolaze kada se napravi neki skandal oko sudaca", zaključio je Bago.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr