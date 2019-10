HNS je na Markov trg uputio novi ultimatum - ili povećanje koeficijenta nastavnicima i učiteljima - ili neće podržati proračun za sljedeću godinu.

Vlada je za sada bez reakcija na najavu HNS-a. Inače, plan Banskih dvora bio je da proračun zastupnicima pošalju na usvajanje sljedeći tjedan. Bude li HNS sljedeći tjedan protiv proračuna, u normalnoj zemlji to bi značilo pad Vlade i izbore. Proračun je najvažniji dokument svake vlade svake zemlje. U proračunu su obrisi toga kako i na koji način će država trošiti novac, gdje se predizborna obećanja trebaju pretočiti u proračun.

Sve koalicijske vlade imaju ta trvenja i svatko želi sebi izvući što više novaca, pogotovo kada je više stranaka. Ovo predugo traje i ako se dogodi da u četvrtak HNS-ovi ministri budu protiv proračuna, jedino što bi bilo logično i racionalno je da predsjednik Vlade traži tajnicu Vlade razrješenje, ode na Pantovčak i predsjednicu zamoli za raspisivanje parlamentarnih izbora, u normalnim situacijama.

No, mi smo Hrvatska. Više se ne zna gdje bi predsjednik Vlade Andrej Plenković mogao naći 'rezervne igrače' da ga podrže jer proračun samo treba usvojiti, sljedeće godine više nema nekakvih velikih projekata koji se moraju usvojiti. To bi bilo normalno, no mi smo Hrvatska i to 'mrcvarenje' bi se moglo nastaviti.

Jesu li prijetnje premijera i njegovih suradnika da se neće dati ucjenjvati i da idemo na izbore i to sve ususret hrvatskog predsjedanja Europskom Unijom realne, za sada je najveća nepoznanica. Poznato je koliko je premijeru važno predsjedanje Europskom unijom, koliko on energije i vremena troši upravo na to što će se prvih šest mjeseci događati.

Tehnički, Hrvatska će koordinirati sve unutar EU-a, važne odluke će se donositi u Bruxellesu, ali premijer Plenković želi pokazati da je to jako važno - u redu. Onda idemo na izbore. Ako na izborima HDZ i bude najjača stranka, što ako ne nađe partnere?

Može se dogoditi da Andrej Plenković inicira izbore zato što je nezadovoljan ovim ucjenamna partnera, a u svibnju, na najvažnijim summitima koji će biti u Zagrebu, netko drugi, kao predsjednik Vlade, dočeka šefove država Europske unije ili zapadnog Balkana. On, naravno da gleda što se događa u Bruxellesu, mora biti svjestan da su u Bruxellesu sve 'karte podijeljene' odnosno funkcije, i isto tako mora biti svjestan da je predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade. On odluke mora donositi u tom svjetlu.

Europa i predsjedanje će proći nakon šest mjeseci, a pitanje je hoće li Plenković nakon šest mjeseci biti predsjednik HDZ-a pa time i predsjednik Vlade i vjerojatno je to njegov fokus - sačuvati vodstvo, čelno mjesto u HDZ-u, pa time i Vlade i preživjeti sve što je trenutno nad njim.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr