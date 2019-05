HDZ, a osobito Andrej Plenković i danas na krilima jučerašnjeg posjeta njemačke kancelarke Angele Merkel i spitzenkandidata europskih pučana Manfreda Webera. Predsjednik HDZ-a pred prepunom je dvoranom Ciboninog centra održao dosad najenergičniji govor.

Tjedan dana uoči izbora za Europski parlament HDZ je dovođenjem zvučnih gostiju dodatno motivirao članstvo i simpatizere za izlazak na birališta.

''Presnažno izgleda ova Cibona večeras. Ona pokazuje 30-godišnju snagu HDZ-a. Najsnažnije pobjedničke stranke hrvatskoga naroda'', rekao je premijer Andrej Plenković.

Upravo su prvi europski izbori, istaknuo je Plenković, vratili HDZ na put pobjede.

''A ovi 2019. potvrdit će da je HDZ najjači kad je samostalan, samosvjestan. Kad odvažno i hrabro izlazi na izbore bez koalicija pokazuje snagu najjače stranke i bira svoje zastupnike za EU parlament. Je li to najbolji put za HDZ?'', kaže Plenković.

Govor u subotu, najbolji je Plenkovićev govor do sad, kaže komunikologinja Gabrijela Kišiček: ''Izvedba je bila energična, geste su bile široke, interpretacija, stanke, glasnoća… Zaista je pokazao kako se izvedbom drži jedan motivacijski govor. Kako možete motivirati tisuće ljudi koje vas slušaju''.

I sam Plenković kaže kako je na govor dobio mnoštvo pozitivnih komentara. Energiju govora, dodaje, diktirala je prigoda: ''Imam dosta tih dimenzija pa onda ovisno je li službeni sastanak, neki uvodni skup ili predizborni se prilagođavam onome što ljudi žele. A ljudi žele poruku, snagu, energiju i vodstvo.''

Plenković je, ističe Kišiček, pazio ne samo kako će govoriti nego i o čemu: ''Sadržajno išao je naravno na one provjerene vrijednosti koje su zajedničke članovima HDZ-a. To su branitelji, to je Franjo Tuđman, to je suverena, slobodna Hrvatska u čijem je stvaranju HDZ sudjelovao. Spomenuo je i Bleiburg, dakle išao je na provjerene vrijednosti koje izazivaju emocije kod njegove publike''.

Jedna od njih je i 30. svibanj: ''Prisjećam se našeg prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, koji je na jednom jedinom pravom danu hrvatske državnosti 30. svibnja 1990. ... '', nakon čega je bio prekinut pljeskom i odobravanjem te nije završio rečenicu.

O vraćanju omiljenog praznika ozbiljno se, kaže razmišlja već dogodine na 30 obljetnicu konstituiranja prvog demokratski izabranog Sabora.

