Počinje šoping groznica. Sutra je Crni petak, tisuće i tisuće on-line trgovina u ponoć će aktivirati svoje popuste. U trgovinama pak akcije već traju, a očekuje se da će u petak biti oboreni rekordi u potrošnji. S jedne strane ljudi se svakodnevno žale na skupoću, s druge - obaraju se rekordi u potrošnji.

Jedni troše baš zato što im se ukaže prilika da kupe proizvode koje si po punoj cijeni ne mogu priuštiti, a drugi zato jer imaju. Prosječna plaća raste, a ona je baš to - prosijek - polovica građana ima i veća primanja, a polovica nažalost još i manja.

Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača komentira činjenicu da HGK očekuje da će se sutra potrošiti gotovo kao na lanjski Badnjak.

"Očekujemo da će ove godine potrošnja rasti kao što raste svake godine, tim više što je crni petak počeo rano i prije početka studenog se počeo oglašavati. Imamo gotovo cijeli mjesec ta sniženja. Normalno da će biti prevelika potrošnja".

Stalno slušamo savjete kako se čuvati prevara, pa opet ljudi nasjednu. Knežević otkriva najčešće pritužbe.

"Potrošači moraju paziti je li taj popust na cijenama doista onakav kako je i najavljen. Imamo slučaj gospođe koja je kupila policu koju je platila 175 eura. Ta je trgovina najavila popust od 75 posto. Kad je ona došla tamo, ta je cijena opet bila 175 eura, a ona prije je bila iskazana puno više", kaže.

Vidimo i popuste gdje piše sniženje do 80 posto, do 50 posto.

"Ako smo mi uvezli taj crni petak iz Amerike, onda nema do. Uvijek mora pisati primjerice sniženje 80 posto i onda je to sniženje 80 posto".

Na pitanje može li se roba s popustom vraćati, odgovara: "Za ispravan proizvod trgovac nema zakonsku obavezu vratiti novac. Svaki potrošač mora to provjeriti kod trgovca. Neki to rade, neki ne rade. Ali ako to ne rade, to nije zakonska obveza, ali onda se ne mogu ljutiti na trgovca kad im on to ne dopusti. Prije kupovine pitati, a kod on-line kupnje provjeriti na recenzijama. Pročitati prije kupnje, a ne nakon kupnje. Ljudi nam se javljaju nakon kupnje da su vidjeli da su to prevaranti. Nakon kupnje kasno je čitati, a ima i ona aplikacija certifay.hr".

Pročitajte i ovo I oni su bili djeca Znate li tko je ovaj mali bucko? Žestoko napada premijera i želi biti predsjednik

Pročitajte i ovo "Nisam želio izazvati tvoju bol" Putin se ispričao Merkel zbog susreta iz 2007. godine: "Angela, oprosti mi. Nisam znao..."