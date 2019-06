Aleksandra Bukovčan, bivša pornoglumica poznata pod imenom Alexa Wild, pozvala je svoje sljedbenike na Facebooku da se učlane u Stranku Ivana Pernara.

U privlačenje članstva u novu stranku Ivana Pernara, maštovito nazvanu Stranka Ivana Pernara, aktivno se uključila i Aleksandra Bukovčan, široj javnosti poznatija kao Alexa Wild, bivša pornoglumica.

Na svom profilu na Facebooku pozvala je sve koji to žele da se učlane u Pernarovu stranku i na linku podijelila "Pristupnicu za Stranku Ivana Pernara" koju je moguće popuniti putem interneta. Simpatizere iz Koprivničko-križevačke županije je pozvala da se, ukoliko to žele, jave kako bi pristupnicu mogli pismeno ispuniti.

U pristupnicu koju je podijelila potrebno je upisati tek ime i prezime, e-mail, adresu i broj telefona.

Bukovčan je bila članica Živog zida, no napustila ga je nakon što su to isto učinili Ivan Pernar i Branimir Bunjac. "Na pitanja poput zašto sam napustila Živi zid jer ima tamo i dobroh ljudi, hm slažem se naravno ima ih ali ali.. ne podržavam nikako takvu diktaturu i točka. A i več sam napisala da podržavam i poštujem gospodina Ivana Pernara!", napisala je Bukovčan ex Wilde, objašnjavajući razloge izlaska iz Živog zida.