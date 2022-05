Trenerski tim i pokazne vježbe predvodili su kineziolozi Lukrecija Dragić i Patrik Kramarić, dok je radionicu Mentalnog treninga predvodila psihologinja Sandra Župarić.

Velika većina nas dnevno provede i do deset sati sjedeći u uredima i automobilima. Ako promijenimo životne navike i povećamo količinu kretanja, možemo produžiti životni pa čak i poslovni vijek čak za tri godine. Tridesetak zaposlenika Ine treningom ispred središnje upravne zgrade u Novom Zagrebu, zajedno s timom Aktivne Hrvatske, ukazalo je na zabrinjavajuće podatke o neaktivnosti kod poslovnih ljudi.



Zbrojimo li tih devet do deset sati dnevno sa sedam ili osam sati sna dolazimo do jako velike količine vremena koju provodimo u pozicijama za koje naše tijelo nije osmišljeno. Stoga je važno svakodnevno aktivirati tijelo na pravilan način i „probuditi“ mišiće koji spavaju tijekom dana, iako mislimo da su budni.



„Svaka dva sata na poslu možete iskoristiti pet minuta za vježbe istezanja i aktivacije lokomotornog sustava te time koristiti dobrobiti od tjelovježbe. Vrhunski menadžeri u pojedinim zemljama su čak počeli važne sastanke voditi šetajući, zato što je dokazano da je mozak tada produktivniji i kreativniji dok je u nekim zapadnim zemljama, vježbanje na poslu obavezno. Ako govorimo o ekonomskim učincima tjelovježbe, postoji niz znanstvenih istraživanja koja svjedoče da se za samo jedan dolar uložen u tjelesnu aktivnost zaposlenika vraćaju čak tri dolara u rezultatima poslovanja te da prosječan radnik godišnje gubi 115 produktivnih sati iz zdravstvenih razloga. Stoga, svakodnevno skupite svojih 30 minuta tjelesne aktivnosti u danu i budite zdraviji, radno produktivniji i ono najvažnije - živite dulje!», izjavio je na ovu temu prof. kineziologije Marin Dadić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.

U posljednje vrijeme sve je veća pojavnost da zaposlenici u razvijenim zemljama izvještavaju o neprestanoj izloženosti većim količinama stresa, pri čemu je sve češća posljedica izgaranje na poslu. Multitasking, loša organizacija i zanemarivanje privatnih aspekata života narušavaju pažnju i konačnu učinkovitost zaposlenika.



„Inini polaznici radionice Mentalnog treninga imali su se prilike upoznati s osnovama motivacije, odnosno kako pravilno trebaju postaviti ciljeve s kojima bi naknadno održali visoki angažman kroz duži period. Uz navedeno, mogli su naučiti kako isto dovesti do realizacije pravilnim planiranjem koje obuhvaća sve aspekte života. A kako bi zadržali svoju pažnju, bili u sadašnjem trenutku, povećali učinkovitost i umanjili posljedice raznih stresora, naučili su ponešto više i o tehnikama relaksacije“, izjavila je psihologinja Mentalnog treninga Sandra Župarić.



Naime, INA je jedan pozitivan primjer kompanije koja već duži niz godina ulaže u brojne aktivnosti s ciljem brige o zdravlju svojih zaposlenika. „U Ini kontinuirano provodimo aktivnosti koje izravno doprinose zdravstvenoj dobrobiti naših kolega i kolegica pa smo i ove godine odlučili poduprijeti ovaj hvalevrijedan sportsko-edukativni projekt. Upravo kako bismo potaknuli sportski i timski duh, u našoj kompaniji redovito organiziramo Sportske susrete INA Grupe, na koje se prijavi više stotina kolegica i kolega. Isto tako, već deset godina provodimo projekt Zdravlje+, kroz koji podižemo svijest i educiramo zaposlenike o brojnim temama koje utječu na zdravlje, poput pravilne prehrane, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i imuniteta, itd. Zaposlenike s problemima koštano-mišićnog sustava upućujemo na medicinski programirane odmore u toplice, a u okviru našeg benefit programa zaposlenicima su na raspolaganju brojne pogodnosti, među ostalim i korištenje MultiPlus kartice za oblik fizičke aktivnosti koja im odgovara. Svima zaposlenicima omogućavamo godišnji sistematski pregled i dodatne specijalističke preglede tijekom godine. Kolegama koji, pak, na posao dolaze biciklom, uredili smo čuvanu bike zonu. Iskoristila bih ovu priliku i Aktivnoj Hrvatskoj u ime Ine čestitala jubilarnu desetu godišnjicu uz želju da ih bude još puno više“, izjavila je Tamara Karagity, direktorica Korporativnih komunikacija i marketinga u Ini.