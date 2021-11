Nakon što je spasila život bolesnom psu na Savskom nasipu, aktivistica iz udruge za dobrobit i zaštitu životinja pozvana je na razgovor u policiju.

Predsjednica Udruge za dobrobit i zaštitu životnja LePas, Tihana Maretić u srijedu je na Savskom nasipu pronašla bolesnog, nemoćnog i izmučenog psa, kojeg je odmah odvela veterinaru, kako bi pokušala pomoći nesretnoj životinji.

U veterinarskoj klinici psu je očitan čip, pomoću kojeg su stupili u kontakt s vlasnicom. Aktivistica ju je zamolila da joj preda psa na skrb.

"Shvativši da je pas duže vrijeme zapušten i zanemarivan, a što se vidi i iz opisa veterinara te uz sve to ima i neliječeni tumor, ponudila sam vlasnici pomoć oko medicinske skrbi za njega, no ona je mi je počela prijetiti", ispričala nam je u telefonskom razgovoru voditeljica udruge.

"Vikala je kako će me tužiti, kako će mi doći doma, da će ona sad ukrasti moje pse, kako će me progutati mrak, dok je cijelo to vrijeme njen otac u pozadini vikao da će na mene poslati vojsku.

Nakon nekoliko pokušaja uljuđenog razgovora i pitanja zašto je dozvoljeno da pas dođe u stanje u kojem se nalazi, dobila sam odgovor kako ona, za razliku od mene, ima djecu i kako ja sigurno ne bih radila ovakve gluposti da i sama mogu imati djecu", posvjedočila je Maretić za DNEVNIK.hr.

Isti dan dobila je poziv za razgovor iz Policijske postaje Trnje, a rečeno joj je i da povede psa.

"Policajcima sam pokazala veterinarske nalaze, no oni su mi tumačili da vlasnica može protiv mene podnijeti prijavu zbog krađe. Morala sam im dati psa, koji je jedva stajao na nogama. Vlasnica ga je izvukla iz gepeka i vukla onako onemoćalog na uzici. Sve su vidjeli, no nisu htjeli reagirati", kazala nam je aktivistica iz udruge za zaštitu životinja.

Pokušali smo porazgovarati i s vlasnicom psa, no ona nam je na telefon samo kratko kazala da ne može ništa komentirati.

"Molim vas da ništa ne pišete, pokušavam riješiti problem koji imamo zbog te aktivistice koja nas zlostavlja. Shvatite me, nije mi lako", kazala je.

Tihana Maretić pokazala nam je i veterinarski nalaz psa kojeg je dovela na pregled, a u kojem stoji kako "mu je dlaka u potpunosti zapuštena, puna zemlje i lišća."

"Buhljivost, temperatura 39 stupnjeva, jako teško hoda, ima izraslinu na testisima", samo su neki od navoda iz veterinarskog nalaza.

Maretić je zabrinuta, pita se što će biti s nesretnom životinjom. I drugi aktivisti s kojima smo razgovarali kazali su nam kako je nebriga za pse, posebno one koje vlasnici drže na lancu, strahovito raširena. Kako kažu, ni veterinarske inspekcije ne izlaze im u susret, jer vlasnik ima pravo nesretne životinje doslovno tretirati kao predmete.

Zagrebačku policiju pitali smo po kojoj je osnovi Tihana Maretić bila pozvana na saslušanje, no tijekom četvrtka nismo dobili odgovor. Nitko nam se nije javio ni u veterinarskoj inspekciji.