Tisuće papira, ovjeravanje dokumenata i ono što većina nas ne voli – dosadno čekanje u redovima, postali su prošlost u banci koja je spojila tradicionalno i moderno u istu priču. Riječ je o poslovnici Addiko Banke u Zagrebu koja je svojom modernom digitalnom opremom mnogima dosadni posjet banci učinila ne samo korisnim i praktičnim već i zabavnim.

'Express' poslovnica je tematski podijeljena prema sferama interesa; samouslužna zona za klijente, digitalni kutak, interaktivna zona i prostor s osobnim bankarima i osmišljena je da je usluga brža i da se klijenti u njoj zadržavaju manje, a dok su unutra da se mogu i zabaviti.

Ipak, prije svega u ovoj je poslovnici naglasak stavljen na jednostavnost i praktičnost. Posljedično tomu, u visokodigitaliziranom prostoru nalazi se samouslužna zona za klijente koji, koristeći se računalima s touchscreenom, mogu samostalno i samo uz osobnu iskaznicu podnijeti zahtjev za gotovinskim kreditom u iznosu do 40 tisuća kuna. Ako su svi uvjeti zadovoljeni, odobrenje i isplata rješavaju se u svega nekoliko minuta.

"Svi mi zapravo želimo jednostavnost. Najkraći i najbezbolniji put od točke A do točke B. Izazov je u tome da biti jednostavan baš i nije jednostavno. To pogotovo vrijedi kad ste banka. Danas neke banke klijentima nude i do 45 različitih financijskih proizvoda, no klijenti obično koriste samo njih pet, šest. Mi smo odlučili omogućiti im upravo to - kredit koji mogu realizirati već pri prvom posjetu poslovnici, i to samo uz osobnu iskaznicu, plaćanje chatom i samouslužnu bankarsku poslovnicu", rekao je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko banke.

U Express poslovnici mislilo se i na interaktivnost. Tako se u središtu prostorije nalazi posebno dizajniran veliki touchscreen stol na kojem se može saznati sve o najnovijim ponudama, služiti se kreditnim kalkulatorom i ovisno o osobnim preferencijama razmotriti iznose i ročnosti. Cilj je omogućiti korisnicima pozitivno iskustvo i mogućnost da sami odrade većinu posla, no klijentima su pri ruci i osobni bankari za sve dodatne informacije.

"Bankarstvo je samo po sebi kompleksna industrija koja je strogo regulirana. Učiniti nešto kompleksno jednostavnim je ambiciozan cilj. Stalno se prilagođavamo klijentima. Za nas vrijedi izreka 'samo je promjena konstanta' i po tome funkcioniramo. Digitalne tehnologije već sada imaju ogroman utjecaj, a imat će još veći", izjavio je gospodin Žižek i dodao kako su dok su osmišljali ovu 'poslovnicu budućnosti' željeli da klijenti u njoj ugodno osjećaju i da se mogu zabaviti.

Tako odmah na ulazu u poslovnicu možete okinuti selfie. Globalno popularan trend fotografiranja, kojemu se mnogi ne mogu oduprijeti, u ovoj visokodigitaliziranoj poslovnici pruža i opciju više. Prema izrazu lica uređaj određuje koliko ste sretni, ali i koliko ste stari. Novitet je hrabro isprobao i predsjednik Uprave Addiko banke, a nakon što mu je uređaj pokazao 10 godina manje, nije krio oduševljenje.

Na primjeru ove poslovnice vidljivo je da potrebe korisnika bankarskih usluga sve više teže na stranu digitalnog svijeta, no to nikako ne znači da se Addiko banka odmiče od tradicionalnog načina komunikacije, već je oba ujedinila u poslovnicu koja zadovoljava preferencije korisnika različitih profila.