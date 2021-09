A1 Hrvatska jedina je domaća kompanija koja je osvojila Stevie for Great Employers u 2021. godini, a nagrađena je za programe A1 Future Hub i A1 You Rock!

A1 Hrvatska dobitnik je prestižne Stevie for Great Employers nagrade i to za čak dva programa – A1 Future Hub i A1 You Rock!. Nagrada Stevie for Great Employers je svjetsko priznanje koje se dodjeljuje za izvrsnost u području razvoja i upravljanja ljudskim resursima te za nove proizvode i usluge kojima se unaprjeđuju radni uvjeti i mjesto rada. A1 Hrvatska jedina je domaća kompanija koja ju je osvojila ove godine u konkurenciji 950 nominacija koje su stigle iz 29 država diljem svijeta. Time se našla u društvu nekih od najvećih svjetskih kompanija i lidera u industrijama kao što su IBM, DHL, Dell Technologies i Bank of America.

Zlatnim Stevie priznanjem A1 Hrvatska nagrađena je u kategoriji Najinovativniji program učenja i razvoja za projekt A1 Future Hub te brončanim priznanjem u kategoriji Najinovativniji program upravljanja talentima za projekt A1 You Rock!.

A1 Future Hub je sveobuhvatan program koji podržava profesionalni i osobni razvoj svih zaposlenika kompanije na svim razinama putem formalnih edukacija s ciljem razvoja nužnih digitalnih vještina neophodnih za prilagodbu na nove načine rada i ostvarivanje budućih uspjeha. A1 Hrvatska kreirala je ovaj program kako bi se prilagodila zahtjevima tržišta i novim tehnologijama te gradila kulturu cjeloživotnog učenja. A1 Future HUB pokriva pet glavnih područja: 5G, Data analytics & AI, Process automation, Digital and Growth Marketing, Agile.

Osim za A1 Future Hub, kompanija je nagrađena i za talent program A1 You Rock! koji je osmišljen s ciljem povećanja zadovoljstva i angažiranosti te zadržavanja talenata u kompaniji. Riječ je o integriranom pristupu upravljanju talentima na razini klastera A1 Hrvatska i A1 Makedonija, koji uključuje provedbu posebnih i individualno krojenih aktivnosti s ciljem razvoja, podršku menadžerima u vođenju talenata, unaprjeđenje financijskih benefita i povećanje vidljivosti talenata unutar i izvan organizacije.

S obzirom na konstantne brze promjene i nove tehnologije u našoj industriji, presudno je da imamo konstantnu želju za učenjem, da ne pristajemo na status quo i ostajanje u zoni komfora. Takav način razmišljanja i pristup učenju je ključan za poslove budućnosti, stvaranje inovacija i rast biznisa. Da bi ostali konkurentni vještine i znanja budućnosti moramo već sada usvajati. Svjesni smo da su kvalitetni i uspješni razvojni programi, procesi zapošljavanja i zadržavanja zaposlenika, kao i uspješni sustavi nagrađivanja neophodni za naš uspjeh, a posebno mi je drago da su naši napori koje ulažemo u razvoj ljudi prepoznati i na svjetskoj razini. Ove nagrade dodatno nas motiviraju da se i dalje jednako trudimo da A1 Hrvatska ostane prepoznata kao odlično mjesto za rad i kontinuirani razvoj u profesionalnoj karijeri“, izjavio je Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska.