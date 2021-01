U prva tri dana operacije Maslenica poginulo je 19 pripadnika Hrvatske vojske i policije, a ranjeno ih je 70.

Akcija Maslenica je trajala od 22. do 27. siječnja 1993. godine. Oslobođen je velik dio zadarskog zaleđa, ponovno je uspostavljena veza između sjevera i juga Hrvatske. U prva tri dana operacije poginulo je 19 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a, a ranjeno ih je 70. No, zbog snažnih topničko-raketnih i tenkovskih, a povremeno i pješačko-diverzantskih napada srpskih agresora, koji su uslijedili odmah nakon operacije Maslenice, do 31. ožujka 1993. ukupno je poginulo 127 hrvatskih branitelja.

VRO Maslenica je bila ključna za obranu Hrvatske od jugosrpske agresije i daljnja vojna djelovanja Hrvatske vojske i policije, te najava pobjedonosne operacije Oluje 1995.

U operaciji Maslenica prvi put su angažirane sve grane hrvatskih Oružanih snaga.