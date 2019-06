Istok Hrvatske u trodnevnoj je žalosti zbog tragedije kod odmorišta u Novskoj. Policija provodi istragu ne bi li rasvijetlila sve detalje tragedije koja je zadesila Dalj.

Kamion je u punoj brzini uletio na odmorište na autocesti A3 između Novske i Okučana i naletio na skupinu djece koja su izlazila iz autobusa. U nesreći je poginulo dvoje djece, a više osoba je ozlijeđeno.

Dnevnik Nove TV doznaje da je vozač 24 sata prije nesreće u Županji zatražio liječničku pomoć. Istraga tako skreće i prema hitnoj pomoći u Županji, a što se točno događalo 24 sata prije nesreće sada zna vrlo malo ljudi iz kruga istrage.

Učenice aktivne u izvannastavnim aktivnostima

"Naše učenice su bile izrazito aktivne na izvannastavnim aktivnostima dodatnoj nastavi zajedno smo išli na natjecanja", kazao je Bernard Majer, vjeroučitelj u Osnovnoj školi Dalj.

Ovako vjeroučitelj Osnovne škole Dalj opisuje učenice s kojima su se obitelj i prijatelji morali prerano oprostiti. Umjesto nastave, učenici ove škole postavljali su svijeće i upisivali se u knjigu sjećanja za dvije 14-godišnje učenice koje su preminule u strašnoj nesreći u Novskoj.

"Šok je među građanima, izuzetno sam ponosan na njih što su odreagirali onako kvalitetno i dobro, veliki broj nekih manifestacija same po sebi su stale, ljudi su odustali od nekakvih dogovora, rođendana i proslava znači da jednostavno suosjećaju s ovim obiteljima i da je onako baš baš jedna velika tuga", objasnio je Jugoslav Vesić, načelnik Općine Erdut.

Tuga, ali i trauma. Zato u srijedu u školu stiže krizni tim kako bi učenici, učitelji i roditelji dobili adekvatnu psihološku pomoć.

"Nešto smo se već dogovorili, koordinirali s njima, izašli su nam u potpunosti u susret tako da će nam doći tim stručnjaka. Najprije ćemo vidjeti kakva je situacija, kako su nam djeca, u kakvoj su tuzi i onda ćemo zajedno izraditi plan djelovanja kako pomoći učenicima", otkriva Valentina Mataja, stručni suradnik pedagog u Osnovnoj školi Dalj.

Vozač izrazito potresen

Pedesetdevetogodišnji vozač kamiona koji je usmrtio dvije djevojčice koje su s razredom krenule na izlet, nalazi se u jednomjesečnom pritvoru. Protiv njega je podignuta kaznena prijava. Prema riječima njegova odvjetnika izrazito je potresen.

"Naravno da je u teškom stanju, on je od početka izražavao kajanje, obranu je iznio prije nego li sam angažiran, već na policiji", kazao je Luka Lenić, odvjetnik vozača kamiona.

Dnevnik Nove TV raspolaže informacijom kako je 24 sata prije nesreće vozač u Županjskoj hitnoj pomoći tražio i dobio liječničku pomoć. Sada se istraga okrenula i prema Županji.

"...nažalost Vam nismo u mogućnosti dostaviti traženu informaciju, budući da nas Zakon o pravu na pristup informacijama ograničava u davanju navedenih informacija, s obzirom da se radi o teškom kaznenom djelu gdje su nadležni organi pokrenuli prethodne postupke radi daljnjeg kaznenog progona", priopćeno je iz Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Jutarnji list doznaje da je vozač dobio blokadu zbog jakih bolova u leđima prouzročenih sjedenjem te je odlučio prespavati u kabini teretnjaka MAN na odmorištu u Županji.

Izuzeta je sva dokumentacija za sada, a ako će biti potrebe policija će provesti i ostale radnje. Odvjetnik vozača o svemu ne želi govoriti.

"On je čovjek koji je, 'ajmo reći, negdje na pragu treće životne dobi, pred kraj je vozačke karijere. On je, naravno, kao i svi vozači imao određene zdravstvene smetnje. Međutim, ono što je činjenica - je da on nije imao nikakve zdravstvene kontraindikacije za sigurnu vožnju", otkriva odvjetnik vozača kamiona Luka Lenić.

Vozaču, koji je inače bio pred mirovinom, prijeti zatvorska kazna u trajanju od tri do 15 godina.

