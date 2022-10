Od 28.do 30. listopada Zagrepčani će imati priliku postati HIGHLANDERI na najvišem zagrebačkom vrhu, Sljemenu

Zbog ubrzanog načina života i svakodnevnih obveza, sve manje vremena odvaja se za opuštanje i odmaranje u prirodi. Uz to, ovisnost o modernoj tehnologiji i dostupnosti u svakom trenutku dana odmaže u punjenju baterija aktivnostima i boravkom na svježem zraku. Stanovnici velikih gradova posebno su pogođeni ''modernom pandemijom'' koja je zavladala svijetom, no zahvaljujući HIGHLANDER-u i lakoj dostupnosti predivne planine Medvednice i njenog najvišeg vrha Sljemena, bijeg od iste nikada nije bio lakši.

PR Foto: PR

HIGHLANDER, najveći planinarski događaj koji spaja planinarenje, čovjeka i netaknutu prirodu u jedinstvenu avanturu života. Planinarska manifestacija se proširila u 17 zemalja diljem svijeta i time omogućila uživanje u atraktivnim stazama smještenim na veličanstvenim lokacijama koje nude najljepše prizore i poglede s visine. Nakon velikog iskoraka za brend s uspješno završenom sezonom u regiji i po prvi puta održanim događajem u Americi, zagrebačka gora Medvednica od 28. do 30. listopada po prvi puta će postati centar planinarenja. Upravo je dostupnost lokacije smještene iznad metropole bila okidač za organiziranje ovog festivala u jedinom glavnom gradu na popisu HIGHLANDER destinacija.

PR Foto: PR

HIGHLANDER podržava Turistička zajednica grada Zagreba, čija je direktorica Martina Bienenfeld ovom prigodom izjavila: „Aktivan odmor privlači sve veći broj ljudi, stoga mi je posebno drago da će se HIGHLANDER uskoro održati u Zagrebu. Naime, ovakva vrsta događanja jedan je od najboljih načina za upoznavanje i potpuni doživljaj destinacije jer se kroz interakciju stranih i domaćih sudionika, povezuju naše lokalne prednosti i potencijali sa sve većom potrebom ljudi za zdravim načinom života. Uz promicanje aktivnog i zdravog načina života, stavlja se naglasak i na brigu o okolišu, a upravo je to i u fokusu naše Green BUZZG kampanje koju provodimo. Ujedno, Zagreb je i jedini glavni grad gdje se održava HIGHLANDER, s čime još jedom pokazujemo da idemo u korak s vremenom i pratimo svjetske trendove. Boravak na otvorenom, u zelenilu i prirodi s fokusom na zdravlje, sport, ekologiju i održivost su nešto najbolje što pojedinac može napraviti za sebe i svoje okruženje te se nadam da će što više naših sugrađana, ali i posjetitelja sudjelovati u ovom jedinstvenom događanju.“

PR Foto: PR

Trodnevni izazov od 59 kilometara idealan je za cijelu obitelj, a uz to omogućuje i bijeg od svakodnevne užurbanosti koje donosi glavni gradi. No, oni najbrži i oni koji zaista imaju samo vikend na raspolaganju, planinarsku avanturu bez problema mogu završiti i u 2 dana. Ruta prati Medvedničku transverzalu obojanu u živopisne boje koje su prepune prirodnih dragulja kao što su: slap Sopot i ribnjak Kraljičin Zdenac. Sudionici će prepješačiti preko 500 kamenih stuba zvanih Horvatove stube, svim čulima doživjeti teren sličan Velebitu i istražiti veličanstvenu planinu koja se uzdiže iznad Zagreba kroz jedinstveni planinarsku avanturu. Sudjelovati mogu svi oni koji su spremni testirati vlastite granice, osvijestiti što nam priroda daje i žele iskusiti nešto novo.

PR Foto: PR

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za HIGHLANDER 55, rutu u dužini od 59 kilometara koja će sa startom u Susedgradu i s ciljem u Sesvetama trajati tri dana. Predložena dionica prolazit će kroz četiri kontrolne točke: Planinarski vrh Kameni svati, Planinarsko sklonište Falat, najviši vrh Sljeme te Planinarski dom Lipa-Rog. Na istima će sudionici moći umiriti misli jogom, slušati glazbu uz logorsku vatru te ono najbitnije, zaboraviti na svakodnevne obveze, opustiti um i u potpunosti se spojiti s prirodom.

PR Foto: PR

''Iznimno nam je zadovoljstvo približiti HIGHLANDER zaposlenim ljudima i obiteljima koji nemaju vremena odvojiti više od vikenda za provođenje zajedničkog kvalitetnog vremena u prirodi. Uz to, bilo nam je važno organizirati događaj nadomak glavnoga grada i staviti naglasak na to koliko su zapravo aktivan odmor, opuštanje u prirodi i planinarenje lako dostupni, a toliko prijekopotrebni. Ovim putem zahvaljujem se Turističkoj zajednici grada Zagreba na bezrezervnoj podršci u organizaciji. Sve zainteresirane Zagrepčane i Hrvate iz ostalih dijelova države pozivam da nam se pridruže u planinarskoj avanturi koja će se nakon svjetske turneje, održati u srcu HIGHLANDER-a, na Medvednici od 28. listopada.'' – rekao je Jurica Barać, HIGHLANDER direktor.



HIGHLANDER Medvednica savršena je prilika za stanovnike Zagreba da ostave užurbani radni tjedan iza sebe i prepuste se uživanju u čistoj prirodi koja se nalazi nadomak gradu. Jedno je sigurno, tri dana u planinama uz odlično društvo zaljubljenika u planinarenje i prirodu iznjedrit će cjeloživotno iskustvo koje će se dugo pamtiti. Broj slobodnih mjesta je ograničen, a vrijeme za registracije limitirano. Upravo zato organizatori pozivaju sve zainteresirane da rezerviraju svoje mjesto na vrijeme.

Više informacija kao i link za registraciju nalaze se na: https://highlanderadventure.com/medvednica/hr