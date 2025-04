Njezin koncert, kojim obilježava pola stoljeća glazbene karijere, zakazan za 28. svibnja 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, rasprodan je rekordno brzo, čak dva i pol mjeseca prije održavanja. Zbog ogromnog interesa publike, organizatori su odlučili dodati još jedan koncertni datum – 18. rujna 2025.

Hanka Paldum (Foto: PR)

"Dragi prijatelji, duše moje plemenite, neizmjerno vam hvala što ste me ponovno učinili sretnom, što ste dokazali svoju ljubav i poštovanje, kako bi moj koncert, koji se treba desiti u Lisinskom 28.05. bio rasprodan dva i po mjeseca prije zakazanog termina. Obećavam da ću vam uzvratiti ljubav svojom pjesmom i emocijom i još jednim koncertom 18.09. na istom mjestu, jer ja drugačije ne znam," rekla je Hanka Paldum dirnuta podrškom svoje publike.

Hanka Paldum, s karijerom koja traje pola stoljeća, jedna je od najcjenjenijih interpretatorica tradicionalne glazbe u regiji. Rođena u Čajniču, karijeru je započela još kao djevojčica, a 1973. godine snimila je prvi singl i osvojila prvo mjesto na festivalu “Pjevajmo danu mladosti”. Otada pa do danas, Hanka je izgradila impresivan opus i ostavila neizbrisiv trag na glazbenoj sceni bivše Jugoslavije i šire. Uz milijunske naklade albuma, brojne nagrade i međunarodna priznanja, među kojima se izdvaja i nagrada za životno djelo Best of Rumeli, Hanka Paldum ostaje jedna od najautentičnijih i najvoljenijih izvođačica našeg podneblja. Njezine pjesme poput "Zelene oči", "Voljela sam, voljela", "Crne kose" i "Ja te pjesmom zovem" postale su bezvremenski hitovi koji spajaju generacije.

Novi koncert, zakazan za 18. rujna 2025., pružit će priliku svima koji su ostali bez ulaznica za prvi koncert da uživaju u glazbenom spektaklu Hanke Paldum. Ulaznice su dostupne putem novog prodajnog sustava Lisinski.hr i na blagajni Lisinskog.