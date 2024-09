Franck predstavio novu kampanju s kreativnim konceptom "Franck svaki dan“

Franck, vodeći hrvatski brend kave i čajeva, predstavio je novu krovnu kampanju uz poruku "Franck svaki dan". Kampanja naglašava svakodnevnu prisutnost Franckovih proizvoda u životima potrošača, od mljevene i instant kave do cappuccina, kapsula i čajeva. Kroz vizualnu priču, izmjenjuju se scene koje dočaravaju trenutke iz svakodnevnog života – od ispijanja kave u omiljenom kafiću, preko opuštanja kod kuće, pa sve do pauze na poslu ili na fakultetu. Sve to prenosi snažnu poruku o povezanosti Franck proizvoda s potrošačima u svakom aspektu njihovog dana.

„Kroz kampanju 'Franck svaki dan' željeli smo prikazati kako su naši proizvodi prisutni u životima naših potrošača. Franck nije samo brend, već dio svakodnevnog rituala mnogih generacija. Ova kampanja osnažuje tu povezanost i ističe našu sposobnost da odgovorimo na potrebe modernog potrošača uz bogatstvo izbora i vrhunsku kvalitetu. U izvedbi smo se fokusirali na jednostavnost i toplinu, kako bismo kroz jasan i moderan vizualni prikaz približili Franck kao brend koji je generacijama dio naše svakodnevnice“, rekao je Zvonimir Seki, direktor marketinga Francka.

PR (Foto: PR)

Kreativni koncept, koji potpisuje agencija Real grupa, na čelu s kreativnim direktorom Albinom Uršićem, oslanja se na dugogodišnju tradiciju i visoku kvalitetu Franck proizvoda. Redateljski potpis kampanje pripada Ivanu Stojiljkoviću, koji je kroz kadrove uspješno dočarao sveprisutnost brenda Franck u svakodnevnim trenucima.

„Mlađi potrošači ne žele više robovati ustaljenim navikama, oni žele mogućnost izbora u smislu da nigdje ne piše da se kava prvo pije ujutro, a da je čaj rezerviran za večer. Oni kreiraju izbor trenutka za konzumaciju. U kreativnoj egzekuciji kroz različite medije prikazujemo široku paletu različitih ljudi, po godinama, zanimanju i lifestyleu, međutim jedno im je zajedničko…Konzumiraju neki od Franck proizvoda SVAKI DAN!“, pojašnjava Uršić.

PR (Foto: PR)

Dugoročno, cilj je učvrstiti poziciju Francka kao brenda koji već više od stoljeća stvara vrhunski doživljaj uživanja u kvalitetnoj kavi i čaju, s posebnim naglaskom na pomlađivanje brend imidža i privlačenje mlađe ciljne skupine. Nova kampanja tako nastavlja graditi poveznicu s potrošačima, kao i njihovo povjerenje, pozicionirajući Franck kao neizostavan dio svakodnevnog života.

Više od 130 godina tradicije i inovacija

Franck, osnovan 1892. godine, danas je lider na tržištu kave i čajeva s prepoznatljivim proizvodima poput Jubilarne kave, Franck Cappuccina i bogatog asortimana čajeva. Uz glavne kategorije, asortiman obuhvaća i napitke od cikorije, začine i dodatke jelima. Kompanija je strateški fokusirana na održivi rast kroz ulaganje u inovacije, tehnološku modernizaciju i razvoj proizvoda, čime jača svoju poziciju na regionalnom i međunarodnom tržištu.