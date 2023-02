Uz policu zdravstvenog osiguranja možete smanjiti troškove bolničkog liječenja, liječničke participacije, a uz ugovoranje police u Croatia osiguranju ostvarujete i niz dodatnih pogodnosti

Koliko god bili pažljivi i vodili brigu o zdravlju, vrlo lako se mogu pojaviti zdravstvene tegobe koje će poremetiti našu svakodnevnicu, a sa sobom donijeti i dodatne, neželjene troškove. Zdravstvene poteškoće dolaze onda kada ih najmanje očekujemo, zato ništa ne smijemo prepustiti slučaju.

Bilo da je riječ o laboratorijskim pretragama, fizikalnoj terapiji, bolničkom liječenju i popratnim specijalističkim pregledima ili samo podizanju lijekova na recept, korisno je uvijek imati policu dopunskog zdravstvenog osiguranja i na taj način izbjeći dodatne troškove plaćanja zdravstvenih usluga. Policu dopunskog zdravstvenog osiguranja dobro je imati i za liječničke preglede u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i kod odlaska zubaru.

Manji troškovi participacije

Kako bi vaš idući odlazak liječniku bio jednostavniji, u tome vam može pomoći polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Croatia osiguranju. Polica Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja svojim korisnicima donosi niz benefita, pa ste tako oslobođeni troškova participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potom za bolničko liječenje, izdavanje lijekova na recept, specijalističke preglede, dijagnostiku, laboratorijske pretrage, fizikalnu terapiju, usluge dentalne medicine te ortopedska i druga pomagala.

Osim u fizičkom, iskaznicu Croatia Dopunskog osiguranja imate i u digitalnom obliku i to u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia gdje vam je dostupna u svakom trenutku. Jedan od najznačajnijih benefita svakako je dodatnih 20% popusta na usluge koje kao korisnik police Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja možete ostvariti u Croatia poliklinikama u Zagrebu, Koprivnici, Splitu, Rijeci i Puli.

Popust na online ugovaranje

Ugovorite li u Croatia osiguranju svoju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, možete ostvariti i vrijednih 10% popusta na online ugovaranje. Za slučaj da to napravite do 14. 4. 2023., možete izabrati jedan od preventivnih pregleda koji ćete obaviti potpuno besplatno u privatnoj poliklinici, a čija vrijednost može iznositi do 185 eura (1.393,88 kn). Tako se možete odlučiti na ultrazvuk, kolonoskopski pregled, RTG pluća, mamografiju, određivanje razine PSA, ergometriju, color doppler, dermatoskopiju ili ginekološki pregled, a kako biste spriječili ili na vrijeme otkrili potencijalne teške bolesti i tegobe kao što su melanom, moždani udar, rak debelog crijeva, pluća, dojke, prostate, testisa, vrata maternice ili srčani udar.

Prevencija je pola zdravlja, zato budite odgovorni prema sebi i svome zdravlju te brzo i jednostavno ugovorite online svoju policu dopunskog zdravstenog osiguranja u Croatia osiguranju. Za više detalja posjetite crosig.hr.